Ее называют Первым Майданом: как Революция на граните стала контрольным выстрелом по СССР

В итоге их бескомпромиссный шаг не только вынудил уйти в отставку главу правительства УССР Виталия Масола, но и запустил необратимый механизм распада Советского Союза. До сих пор этот феноменальный акт гражданского неповиновения остается для мировой историографии эталоном успешного ненасильственного сопротивления. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему протест на киевском граните называют роковым ударом по Советской империи?

2 октября 1990 года на центральной площади Киева, которая тогда еще носила название в честь большевистского переворота – Октябрьской революции, появились первые палатки, ставшие предвестниками тектонических сдвигов в мире. Западные спецслужбы и дипломатические корпуса сначала восприняли эту акцию как типичную локальную студенческую забастовку, однако очень быстро кардинально изменили свою оценку.

Корреспонденты влиятельных американских СМИ, в частности The New York Times, которые непосредственно освещали события с места происшествия, отмечали в своих статьях, что протестующие продемонстрировали поразительный, почти военный уровень самоорганизации, совершенно несвойственный атомизированному советскому обществу. Студенты выдвинули 5 четких требований, главным из которых стал категорический отказ от подписания нового Союзного договора. Это был прямой сокрушительный удар по политической стратегии Михаила Горбачева, который как раз тогда отчаянно пытался уберечь СССР от неизбежного распада после падения Берлинской стены.

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Британское информационное агентство Reuters в своих октябрьских репортажах 1990 года также подчеркивало мощный визуальный символизм протеста. Журналисты описывали, как измученные длительной голодовкой молодые люди с белыми повязками на головах часами лежали на холодных гранитных плитах, демонстрируя абсолютную готовность пожертвовать собственным здоровьем и жизнью ради политических перемен. Международные обозреватели из The Washington Post в своих колонках подчеркивали, что требования национализации имущества Коммунистической партии и проведения новых многопартийных выборов де-факто разрушали саму монополию коммунистов на власть.

Кроме того, требование проходить военную службу только на территории своей республики стало беспрецедентным вызовом советской милитаристской машине. Ведущие историки сегодня сходятся во мнении, что именно эта радикальная политическая повестка, сформулированная бесстрашной молодежью, опередила свое время и заложила прочный идеологический фундамент для полной государственной независимости, которая станет юридической реальностью менее чем через год.

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Революция на граните – как украинцы боролись за право на независимость: смотрите видео uttoronto

Как горстка изможденной молодежи заставила капитулировать мощное номенклатурное правительство УССР?

Кульминация этого драматического противостояния наступила в середине октября, когда локальный молодежный протест стремительно превратился в мощное общенациональное движение сопротивления, что фактически парализовало работу всего государственного аппарата. Все видели экспоненциальный рост числа митингующих – от нескольких сотен отчаянных в первые дни октября толпа разрослась до десятков тысяч киевлян, которые массово вышли на улицы в знак солидарности со студентами.

А решающим фактором победы стала реальная угроза масштабных забастовок на ключевых промышленных предприятиях Киева, что вызвало настоящую панику среди высшей партийной номенклатуры. 17 октября 1990 года Верховная Рада УССР, оказавшись под колоссальным давлением улицы и в панике опасаясь кровавого румынского сценария свержения власти, была вынуждена принять историческое постановление, которое юридически гарантировало выполнение практически всех требований протестующих.

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Этот беспрецедентный документ стал окончательным приговором для политической карьеры председателя Совета Министров УССР Виталия Масола. Его официальная отставка, утвержденная 23 октября, стала первым случаем в истории Советского Союза, когда глава республиканского правительства ушел с поста исключительно под давлением мирной общественности.

Революцию на граните справедливо называют Первым Майданом современной европейской эпохи. Именно осенью 1990 года украинское общество изобрело и успешно опробовало свой уникальный инструмент прямой демократии – мирный, но абсолютно непоколебимый массовый протест. Студенты не просто свергли консервативного премьера – они убедительно доказали всему свободному миру, что даже самая жестокая тоталитарная система абсолютно бессильна перед объединенной нацией, которая четко осознала свою историческую субъектность и готова бескомпромиссно бороться за собственную свободу.