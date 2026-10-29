Її називають Першим Майданом: як Революція на граніті стала контрольним пострілом по СРСР

У підсумку їхній безкомпромісний крок не лише змусив піти у відставку очільника уряду УРСР Віталія Масола, але й запустив незворотний механізм розпаду Радянського Союзу. До сьогодні цей феноменальний акт громадянської непокори залишається для світової історіографії еталоном успішного ненасильницького спротиву. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому протест на київському граніті називають фатальним ударом по Радянській імперії?

2 жовтня 1990 року на центральній площі Києва, яка тоді ще мала назву на честь більшовицького перевороту – Жовтневої революції, з'явилися перші намети, що стали вісниками тектонічних зсувів у світі. Західні розвідки та дипломатичні корпуси спочатку сприйняли цю акцію як типовий локальний студентський страйк, проте дуже швидко кардинально змінили свою оцінку.

Кореспонденти впливових американських ЗМІ, зокрема The New York Times, які безпосередньо висвітлювали події з місця, зазначали у своїх статтях, що протестувальники продемонстрували здатний вразити, майже військовий рівень самоорганізації, абсолютно невластивий атомізованому радянському суспільству. Студенти висунули 5 чітких вимог, найголовнішою з яких стала категорична відмова від підписання нового Союзного договору. Це був прямий нищівний удар по політичній стратегії Михайла Горбачова, який якраз тоді відчайдушно намагався зберегти СРСР від неминучого розпаду після падіння Берлінського муру.

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Британська інформаційна агенція Reuters у своїх жовтневих репортажах 1990 року також акцентувала на потужному візуальному символізмі протесту. Журналісти описували, як виснажені тривалим голодуванням молоді люди з білими пов'язками на головах годинами лежали на холодних гранітних плитах, демонструючи абсолютну готовність пожертвувати власним здоров'ям та життям заради політичних змін. Міжнародні оглядачі з The Washington Post у своїх колонках підкреслювали, що вимоги націоналізації майна Комуністичної партії та проведення нових багатопартійних виборів де-факто руйнували саму монополію комуністів на владу.

Крім того, вимога проходити військову службу тільки на території своєї республіки стала безпрецедентним викликом радянській мілітаристській машині. Провідні історики сьогодні погоджуються, що саме ця радикальна політична адженда, сформульована безстрашною молоддю, випередила свій час і заклала міцний ідеологічний фундамент для повної державної незалежності, яка стане юридичною реальністю менш ніж за рік.

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Революція на граніті – як українці виборювали право на Незалежність: дивіться відео uttoronto

Як жменька виснаженої молоді змусила капітулювати потужний номенклатурний уряд УРСР?

Кульмінація цього драматичного протистояння настала у середині жовтня, коли локальний молодіжний протест стрімко перетворився на потужний загальнонаціональний рух опору, що фактично паралізував роботу всього державного апарату. Усі бачили експоненційне зростання кількості мітингувальників – від кількох сотень відчайдухів у перші дні жовтня натовп розрісся до десятків тисяч киян, які масово вийшли на вулиці на знак солідарності зі студентами.

А вирішальним фактором перемоги стала реальна загроза масштабних страйків на ключових промислових підприємствах Києва, що викликало справжню паніку серед вищої партійної номенклатури. 17 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР, опинившись під колосальним тиском вулиці та панічно побоюючись кривавого румунського сценарію повалення влади, була змушена ухвалити історичну постанову, яка юридично гарантувала виконання практично всіх вимог протестувальників.

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Цей безпрецедентний документ став остаточним вироком для політичної кар'єри Голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола. Його офіційна відставка, затверджена 23 жовтня, стала першим випадком в історії Радянського Союзу, коли очільник республіканського уряду пішов з посади лише під тиском мирної громадськості.

Революцію на граніті справедливо називають Першим Майданом сучасної європейської епохи. Саме восени 1990 року українське суспільство винайшло та успішно випробувало свій унікальний інструмент прямої демократії – мирний, але абсолютно непохитний масовий протест. Студенти не просто скинули консервативного прем'єра – вони переконливо довели всьому вільному світові, що навіть найжорстокіша тоталітарна система є абсолютно безсилою перед об'єднаною нацією, яка чітко усвідомила свою історичну суб'єктність і готова безкомпромісно боротися за власну свободу.