14 октября 1942 года считается символической датой ее создания. При этом украинцы сделали очень трудный, но неизбежный выбор – поднять оружие одновременно против двух самых жестоких тоталитарных машин, гитлеровского Третьего Рейха и сталинского Советского Союза. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как и когда создавали УПА – Украинскую повстанческую армию?

Первые вооруженные отряды, которые впоследствии приняли название УПА, появились еще в 1941 году на Полесье и Волыни под руководством Тараса Бульбы-Боровца. Однако та армия, которая вошла в историю как самое мощное украинское освободительное движение, начала формироваться именно осенью 1942 года – усилиями ОУН(б), Организации украинских националистов (бандеровцев).

Главной базой для развертывания повстанческих отрядов стали труднодоступные лесные массивы Волыни и Полесья, где немецкая оккупационная администрация имела наименьший контроль. А сам процесс формирования армии происходил путем объединения разрозненных подпольных отрядов, отрядов самообороны и украинской вспомогательной полиции, которая массово уходила в леса с оружием в руках.

Официальной датой основания УПА впоследствии признали 14 октября – в праздник Покровы Пресвятой Богородицы, которую издавна считали покровительницей украинского казачества. А фактическое развертывание больших боевых соединений под командованием Василия Ивахова, впоследствии Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича, набрало масштабные обороты уже в начале 1943 года.

И здесь важно знать, что создание УПА не было простой политической калькуляцией – это была базовая биологическая реакция на угрозу тотального уничтожения. Чтобы понять этот шаг, следует взглянуть на тот геополитический вакуум, в котором оказались украинцы по состоянию на 1942 год.

Почему нация без государства объявила войну самым страшным военным машинам мира?

Нацистская оккупация наших территорий быстро развеяла любые иллюзии относительно возможного создания хотя бы марионеточного украинского государства – режим Эриха Коха в Рейхскомиссариате Украина был воплощением абсолютного зла. Для Берлина украинцы были лишь Untermenschen, недолюдьми, дешевой рабочей силой, предназначенной для рабского труда на заводах Германии, а их плодородные земли – бездонной житницей для Вермахта.

УПА – создание, структура, вооружение и тактика: смотрите видео afu_milhistory

Когда нацистские карательные отряды начали массово сжигать села за невыполнение непомерных продовольственных квот, леса стали единственным убежищем. Так повстанческая армия как вооруженный щит против коричневой чумы выросла снизу, из отчаяния крестьян, отказавшихся быть покорными жертвами. Война УПА против немцев стала партизанской кампанией, направленной на срыв экономической эксплуатации края и защиту гражданских от депортаций и расстрелов.

Если нацисты несли физическое уничтожение здесь и сейчас, то возвращение Советского Союза означало медленную и системную смерть нации. Украинские повстанцы не объединились с Красной армией против Адольфа Гитлера – ведь память о сталинском режиме уже была высечена на теле Украины кровавыми рубцами. Только искусственный Голодомор 1932 – 1933 годов, спланированный в Москве, забрал миллионы жизней.

А когда в 1939 году, согласно пакт Молотова – Риббентропа, СССР оккупировал Запад Украины, он принес с собой массовые депортации в Сибирь, расстрелы интеллигенции и уничтожение любых проявлений гражданского общества. Поэтому для бойцов УПА Красная армия в 1943 – 1944 годах не была освободительницей – это был тот же палач, просто в другой униформе.

Повстанцы понимали, что советская власть означает ГУЛАГ, русификацию и стирание украинской идентичности, поэтому и развернули беспрецедентную по масштабам подпольную войну против НКВД и СМЕРШа. Эксперты до сих пор изучают уникальную систему крыивок (подземных бункеров) УПА, которая позволяла вести эффективную асимметричную войну против колоссальной советской машины вплоть до середины 1950-х годов.

Это была война на истощение, где капитуляция означала пулю в затылок или медленную смерть в вечной мерзлоте Колымы. К счастью, сегодня мы имеем возможность рассматривать борьбу УПА не через призму советской пропаганды, а как классическое антиколониальное движение сопротивления.

В целом, решение Украинской повстанческой армии воевать на два фронта было продиктовано не фанатизмом, а отсутствием альтернатив для выживания нации. 14 октября 1942 года стало своего рода точкой невозврата, когда народ без государства бросил вызов двум самым могущественным тираниям ХХ века, отказавшись становиться на колени как перед свастикой, так и перед красной звездой.