Операция "Запад": куда Кремль депортировал украинцев в 1947 и кем заселял их опустевшие дома

Масштабы этой беспрецедентной этнической чистки, целью которой было полное уничтожение социальной базы украинского сопротивления, поражают. Операция "Запад" не просто сломала человеческие судьбы, но и ощутимо изменила демографический и культурный ландшафт целого европейского региона. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему историки называют 21 октября 1947 года днем самой стремительной этнической чистки в Европе?

События 21 октября 1947 года представляют собой феномен логистической жестокости, не имеющий аналогов в послевоенной Европе. Советская власть применила тактику "молниеносного террора", когда Москва поняла, что прямые военные столкновения с Украинской повстанческой армией (УПА) истощают ресурсы Кремля. И вот тогда решили нанести удар по самому уязвимому – по семьям повстанцев и тем, кто сочувствовал подполью. Это была классическая карательная акция, направленная не на комбатантов, а на гражданское население.

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Операция началась в 2 часа ночи. Внимание привлекает беспрецедентная синхронность действий карательных органов – десятки тысяч вооруженных агентов госбезопасности одновременно окружили тысячи домов от Волыни до Карпат. Людям давали от нескольких минут до двух часов на сборы. Более 76 тысяч человек (около 26 тысяч семей) погрузили в товарные эшелоны менее чем за 24 часа. Большинство из них составляли женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчины либо погибли, либо находились в подполье, либо уже были упечены в ГУЛАГ.

Скорость операции "Запад" была обусловлена страхом советского руководства перед массовыми бунтами. Используя военные грузовики, предоставленные еще по программе ленд-лиза от США для войны с Третьим Рейхом, и разветвленную железнодорожную сеть, карательная машина сработала как идеально настроенная гильотина. Людей отправляли на угольные шахты Кузбасса, в лесозаготовительные лагеря Красноярского края и в спецпоселения в Омскую область. Это была не просто депортация, а тщательно спланированный акт социальной инженерии, призванный парализовать волю целой нации к сопротивлению посредством коллективной травмы и страха.

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Операция "Запад" – самая масштабная депортация послевоенного времени: смотрите видео lvivregionpro

Как один приказ из Москвы изменил генофонд и идентичность целого региона?

Последствия того одного октябрьского дня 1947 года оказались катастрофическими для демографической структуры Запада Украины и заметны даже сегодня, в 2026 году. Историки рассматривают такие депортации как инструменты "демографического замещения", ведь когда более 76 тысяч коренных жителей (преимущественно зажиточных крестьян, интеллигенции, духовенства и национально сознательной молодежи) вывезли в Сибирь, в регионе образовался гигантский социальный и культурный вакуум – и он не остался незаполненным.

Имущество и опустевшие дома депортированных крестьян советская власть конфисковывала, передавая их новосозданным колхозам или местным советским активистам. А вот в города и поселки региона Москва массово направляла лояльных граждан из глубинных регионов СССР – партийных функционеров, учителей русского языка, сотрудников карательных органов и промышленных рабочих с Урала и Поволжья. Это был процесс принудительной гибридизации населения, чтобы "разбавить" "неблагонадежный" регион и насадить новую, советскую идентичность. Ведь изменение демографии влекло за собой изменение языковой среды, религиозных практик и бытовой культуры.

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Кроме того, операция "Запад" нанесла сокрушительный удар по генофонду. Условия транспортировки и жизни в спецпоселениях в Сибири привели к колоссальной смертности, особенно среди детей и пожилых людей. Те, кто выжил, понесли необратимые изменения в здоровье из-за каторжного труда, цинги, тифа и хронического недоедания. Даже после смерти Сталина и частичной амнистии в 1950-х годах многим депортированным законодательно запретили возвращаться в родные деревни. Вот так операция "Запад" стала не просто актом мести, а успешным имперским проектом по перекраиванию демографической карты Европы.