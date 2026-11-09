Операція "Захід": куди Кремль депортував українців у 1947 і ким заселяв їхні порожні будинки

Масштаби цієї безпрецедентної етнічної чистки, яка мала на меті тотально знищити соціальну базу українського опору, вражають. Операція "Захід" не просто зламала людські долі, а й відчутно змінила демографічний та культурний ландшафт цілого європейського регіону. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому історики називають 21 жовтня 1947 року днем найшвидшої етнічної чистки в Європі?

Події 21 жовтня 1947 року є феноменом логістичної жорстокості, який не має аналогів у повоєнній Європі. Радянська влада застосувала тактику "блискавичного терору", коли Москва зрозуміла, що прямі військові зіткнення з Українською повстанською армією (УПА) виснажують ресурси Кремля. І от там вирішили вдарити по найвразливішому – по родинах повстанців та тих, хто співчував підпіллю. Це була класична каральна акція, спрямована не на комбатантів, а на цивільне населення.

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Операція розпочалася о 2 годині ночі. Привертає увагу безпрецедентна синхронність дій каральних органів – десятки тисяч озброєних агентів держбезпеки одночасно оточили тисячі будинків від Волині до Карпат. Людям давали від кількох хвилин до двох годин на збори. Понад 76 тисяч людей (близько 26 тисяч родин) завантажили у товарні ешелони менш ніж за 24 години. Більшість із них становили жінки, діти та люди похилого віку, адже чоловіки або загинули, або перебували у підпіллі, або вже були запроторені до ГУЛАГу.

Швидкість операції "Захід" була зумовлена страхом радянського керівництва перед масовими бунтами. Використовуючи військові вантажівки, надані ще за програмою ленд-лізу від США для війни з Третім Рейхом, та розгалужену залізничну мережу, каральна машина спрацювала як ідеально налаштована гільйотина. Людей відправляли на вугільні шахти Кузбасу, у лісозаготівельні табори Красноярського краю та на спецпоселення в Омську область. Це була не просто депортація, а ретельно спланований акт соціальної інженерії, покликаний паралізувати волю цілої нації до опору через колективну травму та страх.

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Операція "Захід" – наймасштабніша депортація повоєнного часу: дивіться відео lvivregionpro

Як один наказ із Москви трансформував генофонд та ідентичність цілого регіону?

Наслідки того одного жовтневого дня 1947 року виявилися катастрофічними для демографічної структури Заходу України, і видимі навіть сьогодні, у 2026 році. Історики розглядають такі депортації як інструменти "демографічного заміщення", адже коли понад 76 тисяч корінних мешканців (переважно заможних селян, інтелігенції, духовенства та національно свідомої молоді) вивезли до Сибіру, у регіоні утворився гігантський соціальний та культурний вакуум – і він не залишився незаповненим.

Майно та спорожнілі будинки депортованих селян радянська влада конфісковувала, передаючи їх новоствореним колгоспам або місцевим радянським активістам. Натомість у міста й містечка регіону Москва масово направляла лояльних громадян з глибинних регіонів СРСР – партійних функціонерів, вчителів російської мови, співробітників каральних органів та промислових робітників з Уралу і Поволжя. Це був процес примусової гібридизації населення, щоб розбавити "неблагонадійний" регіон та насадити нову, радянську ідентичність. Адже зміна демографії тягнула за собою зміну мовного середовища, релігійних практик та побутової культури.

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Крім того, операція "Захід" завдала нищівного удару по генофонду. Умови транспортування та життя на спецпоселеннях у Сибіру призвели до колосальної смертності, особливо серед дітей та літніх. Ті, хто вижив, зазнали незворотних змін у здоров'ї через каторжну працю, цингу, тиф та хронічне недоїдання. Навіть після смерті Сталіна та часткової амністії у 1950-х роках багатьом депортованим законодавчо заборонили повертатися до рідних сіл. Ось так операція "Захід" стала не просто актом помсти, а успішним імперським проєктом з перекроювання демографічної карти Європи.