Ампутация "Ґ": как коммунисты совершали лингвоцид и искусственно сближали украинский язык с русским

Кровавый вихрь репрессий, сопровождавшийся массовыми расстрелами интеллигенции и тотальным уничтожением словарей, позволил сталинскому режиму дойти даже до азбуки и запретить этот графический символ и не только его. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как ликвидация буквы "Ґ" стала орудием уничтожения национальной идентичности?

Украинский язык на протяжении веков обладал уникальной фонетической природой, которая кардинально отличала его от языка имперской России. Костью в горле для тамошних диктаторов было и четкое разграничение двух звуков – мягкого гортанного "г" и твердого прорывного "ґ". Когда в 1927 году так называемое Харьковское правописание (также известное как скрипниковка – в сентябре 1928 его официально утвердил подписью тогдашний нарком просвещения Николай Скрипник, что выступал главным политическим тараном и архитектором этого документа) закрепила эту европейскую норму в азбуке, Москва восприняла это как прямую угрозу своему господству.

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Для тоталитарной машины, мечтавшей о создании единого и абсолютно послушного советского народа, любой намек на культурную самостоятельность порабощенных наций был ночным кошмаром. Наличие буквы "Ґ" бесспорно доказывало, что украинский – это не какой-то там провинциальный или второстепенный диалект, а полноценный самодостаточный язык с глубокими европейскими корнями. Именно поэтому в 1933 году, когда сворачивание украинизации достигло апогея, а безумная политическая травля довела Николая Скрипника до самоубийства, на фоне штучно организованного Голодомора коммунистические идеологи нанесли коварный удар по самой сути национальной идентичности, пытаясь стереть любые различия между палачом и жертвой.

Главным архитектором и исполнителем этого языкового террора стал партийный функционер Андрей Хвыля. Именно он после отстранения Скрипника возглавил специальную комиссию, которая в 1933 году грубо переписала украинское правописание. И именно Хвыля публично заклеймил букву "Ґ" и исконно украинские слова как "националистическую диверсию", главной целью которой якобы было искусственное отрывание украинского языка от русского. По иронии судьбы, преданная служба режиму не спасла его самого – через несколько лет система уничтожила Хвылю, расстреляв его в 1938.

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Масштабы той тщательно спланированной лингвистической инквизиции поражали. Букву "Ґ" цинично окрестили "националистическим вредительством", а ее использование в текстах приравняли к государственной измене и саботажу. Советская промышленность просто перестала выпускать печатные машинки с полноценной украинской раскладкой, а в редакциях и издательствах из-за тотального страха репрессий об этой клавише на старых аппаратах предпочитали "забыть". Академические словари, изданные до кровавого 1933 года, массово изымали из публичных библиотек и сжигали на кострах, словно в самые мрачные времена инквизиции, или отправляли в качестве макулатуры на переработку.

Как в СССР искажали украинское правописание: смотрите видео UA_history

Людей, которые пытались защитить естественное произношение и сохранить чистоту родного слова, мгновенно объявляли врагами народа, отправляя в сибирские лагеря или расстрельные подвалы. Это была не просто очередная орфографическая реформа, а безжалостная хирургическая кастрация речевого аппарата, призванная навсегда сломать генетический код нации. Режим заставлял миллионы украинцев насильно изменять собственную артикуляцию, подстраивая ее под доминирующую русскую фонетическую матрицу, чтобы окончательно стереть слуховые и ментальные границы с имперской метрополией.

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Как советская цензура переписывала словари и искусственно конструировала язык-клон?

Удаление несчастной буквы стало лишь кровавой прелюдией к гораздо более масштабной катастрофе, которая безжалостно охватила лексику, грамматику и синтаксис. Получив абсолютную власть над правописанием, советские цензоры начали массовую охоту на исконно украинские слова, устроив настоящий террор против национального словарного запаса.

Москва запустила глобальную стратегию культурной инженерии, не имевшую аналогов в мировой истории. Если украинский термин имел общий корень с польским, чешским или словацким, но хотя бы немного отличался от русского – его немедленно клеймили как искусственный и враждебный. Такие слова вычеркивали из активного употребления, а на их место силой внедряли прямые российские кальки. Коммунисты сознательно создавали ложную иллюзию естественного родства двух языков, превращая богатый живой европейский язык в примитивно сконструированный клон.

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Под нож безжалостных партийных идеологов попал не только словарный запас, но и сам неповторимый исторический фундамент украинской грамматики. Цензоры существенно ограничили и маргинализировали использование звательного падежа, вытеснили специфические формы будущего времени и полностью уничтожили уникальную научную терминологию, которая чрезвычайно бурно и плодотворно развивалась в 20-е годы. Медицинские, технические, математические, авиационные и юридические справочники были полностью переписаны (злука стала соединением, летовище аэродромом и так далее) по жестким московским лекалам и утратили свою национальную самобытность.

Цель этого беспрецедентного лингвоцида была предельно циничной и прагматичной – превратить украинский язык во второстепенный провинциальный сельский диалект, абсолютно непригодный для высокой науки, серьезной литературы или государственного управления. И по сей день мы, к сожалению, видим катастрофические последствия этой языковой инженерии, ведь травма, нанесенная национальному сознанию, оказалась чрезвычайно глубокой. Советская империя десятилетиями пыталась лишить украинцев собственного голоса – однако даже самый жестокий террор, цензура и репрессии не смогли окончательно уничтожить язык, который сегодня вновь возрождает свою истинную идентичность.