13 ноября 2015 – теракты в Париже: как ИГИЛ превратило вечер пятницы в абсолютный ад

Серия тщательно спланированных атак, организованных террористической группировкой ИГИЛ, жестоко унесла жизни 130 ни в чем не повинных людей и изменила судьбы еще более четырех сотен. Эта беспрецедентная и циничная бойня стала самым кровавым днем в истории современной Франции со времен Второй мировой войны, навсегда разделив жизнь континента на "до" и "после". 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как три группы террористов превратили Париж в эпицентр абсолютного хаоса?

Масштаб и синхронность парижских атак поразили даже самых опытных аналитиков международных спецслужб. Террористическую операцию разыграли как жуткую, идеально срежиссированную симфонию смерти, исполнителями которой стали три отдельных диверсионных группы, сформированные из боевиков, прошедших подготовку в Сирии. Хронология ужаса началась в 21:20 в северном пригороде Сен-Дени.

Возле стадиона "Стад де Франс", где как раз проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии в присутствии президента Франсуа Олланда, прогремел первый взрыв. Трое террористов-смертников последовательно взорвали себя у входов на арену – их целью было спровоцировать массовую панику и давку на 80-тысячном стадионе, однако благодаря профессиональным действиям служб безопасности катастрофы удалось избежать. На этом месте погиб только один человек.

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Но пока внимание полиции было приковано к стадиону, вторая группа боевиков на черном автомобиле SEAT начала кровавое сафари по улицам 10 и 11 округов Парижа. С 21:25 до 21:36 они методично расстреливали посетителей открытых террас кафе и ресторанов. Молодежь, которая просто наслаждалась пятничным вечером, стала мишенью для шквального огня из автоматов Калашникова.

На тех залитых кровью тротуарах погибли 39 человек. Террористы действовали хладнокровно, не выдвигая никаких требований – их единственной целью было убить как можно больше европейцев, олицетворявших ненавистный для радикалов свободный образ жизни. А самый страшный эпизод этой трагедии развернулся в 21:40 в стенах исторического концертного зала "Батаклан".

Трое вооруженных до зубов фанатиков ворвались на выступление американской рок-группы Eagles of Death Metal, где собралось около полутора тысяч зрителей. Пули прервали гитарную мелодию, превратив партер в гигантскую ловушку – боевики методично расстреливали толпу, а затем захватили заложников, начав изнурительную психологическую игру с полицией.

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Как разворачивались атаки в Париже 13 ноября 2015 года: смотрите видео LeMondeInEnglish

Лишь в 00:20 элитное подразделение французских спецназовцев BRI (Бригада розыска и реагирования) пошло на отчаянный штурм, ликвидировав террористов. В стенах "Батаклана" той ночью оборвались 90 жизней, а сам зал стал глобальным символом скорби и мужества.

Чем завершился суд над организаторами бойни и какие выводы сделала Европа?

Последствия 13 ноября 2015 года вышли далеко за пределы Франции, заставив весь западный мир кардинально пересмотреть архитектуру национальной безопасности. Европа осознала страшную реальность – враг больше не скрывается где-то в пустынях Ближнего Востока, а может быть даже гражданином ЕС, пользующимся открытыми границами Шенгенской зоны.

Франция немедленно ввела чрезвычайное положение, которое продлилось почти 2 года, а спецслужбы получили беспрецедентные полномочия для отслеживания радикальных ячеек. Были созданы новые антитеррористические подразделения, усилен контроль за оборотом оружия и введены более жесткие алгоритмы обмена разведывательными данными между странами Евросоюза. Европейские спецслужбы стали действовать на опережение, предотвратив десятки подобных масштабных заговоров в течение следующего десятилетия.

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Правосудие над организаторами терактов стало отдельной вехой. Судебный процесс, известный как V13 (Vendredi 13, Пятница 13-е), начался в сентябре 2021 года и длился почти 10 месяцев, став крупнейшим уголовным судом в истории современной Франции. На скамье подсудимых находились 20 человек, причастных к логистике, финансированию и подготовке атак. А главной фигурой был Салах Абдеслам.

Это единственный уцелевший член ударных групп – его пояс смертника оказался неисправным, и мужчина сбежал в Брюссель, где скрывался до марта 2016 года. В июне 2022 французский суд вынес исторический приговор – Абдеслам получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, самое суровое наказание во французском уголовном кодексе, которое до этого применялось лишь 4 раза.

В итоге – террор в очередной раз потерпел поражение. Сегодня Париж продолжает жить, дышать и творить. Концертный зал "Батаклан" вновь принимает артистов, а на террасах 11 округа каждый вечер раздается смех. Девиз Парижа Fluctuat nec mergitur ("Качается на волнах, но не тонет"), ставший символом сопротивления в те мрачные дни, доказал свою истинность – французское общество не сломилось под давлением страха и сохранило свои демократические ценности.