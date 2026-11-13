13 листопада 2015 – теракти у Парижі: як ІДІЛ перетворила вечір п'ятниці на абсолютне пекло

Серія ретельно спланованих атак, організованих терористичним угрупованням ІДІЛ, жорстоко обірвала життя 130 невинних людей і скалічила долі ще понад чотирьох сотень. Ця безпрецедентна і цинічна бійня стала найкривавішим днем в історії сучасної Франції з часів Другої світової війни, назавжди розділивши життя континенту на "до" та "після". 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як три групи терористів перетворили Париж на епіцентр абсолютного хаосу?

Масштаб та синхронність паризьких атак вразили навіть найдосвідченіших аналітиків міжнародних спецслужб. Терористичну операцію розіграли як моторошну, ідеально зрежисовану симфонію смерті, виконавцями якої стали три окремі диверсійні групи, сформовані з бойовиків, що пройшли вишкіл у Сирії. Хронологія жаху розпочалася о 21:20 у північному передмісті Сен-Дені.

Біля стадіону "Стад де Франс", де саме проходив товариський матч між збірними Франції та Німеччини за присутності президента Франсуа Олланда, пролунав перший вибух. Троє терористів-смертників послідовно підірвали себе біля входів на арену – їхньою метою було спровокувати масову паніку та тисняву на 80-тисячному стадіоні, проте завдяки професійним діям служби безпеки катастрофи вдалося уникнути. На цьому місці загинула лише одна людина.

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Та поки увага поліції була прикута до стадіону, друга група бойовиків на чорному автомобілі SEAT розпочала криваве сафарі вулицями 10 та 11 округів Парижа. З 21:25 до 21:36 вони методично розстрілювали відвідувачів відкритих терас кафе та ресторанів. Молодь, які просто насолоджувалася вечором п'ятниці, стала мішенями для шквального вогню з автоматів Калашникова.

На тих залитих кров'ю тротуарах загинули 39 людей. Терористи діяли холоднокровно, не висуваючи жодних вимог – їхньою єдиною метою було вбити якомога більше європейців, які уособлювали ненависний для радикалів вільний спосіб життя. А найстрашніший акт цієї трагедії розгорнувся о 21:40 у стінах історичного концертного залу "Батаклан".

Троє озброєних до зубів фанатиків увірвалися на виступ американського рок-гурту Eagles of Death Metal, де зібралося близько півтори тисячі глядачів. Свинець розірвав гітарну мелодію, перетворивши партер на гігантську пастку – бойовики методично розстрілювали натовп, а потім захопили заручників, розпочавши виснажливу психологічну гру з поліцією.

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Як розгорталися атаки у Парижі 13 листопада 2015 року: дивіться відео LeMondeInEnglish

Лише о 00:20 елітний підрозділ французьких спецпризначенців BRI (Бригада розшуку та реагування) пішов на відчайдушний штурм, ліквідувавши терористів. У стінах "Батаклану" тієї ночі обірвалося 90 життів, а сам зал став глобальним символом скорботи та мужності.

Чим завершився суд над організаторами бійні та які висновки зробила Європа?

Наслідки 13 листопада 2015 року вийшли далеко за межі Франції, змусивши весь західний світ кардинально переглянути архітектуру національної безпеки. Європа усвідомила страшну реальність – ворог більше не ховається десь у пустелях Близького Сходу, а може бути навіть громадянином ЄС, який користується відкритими кордонами Шенгенської зони.

Франція негайно запровадила надзвичайний стан, який тривав майже 2 роки, а спецслужби дістали безпрецедентні повноваження для відстеження радикальних осередків. Було створено нові антитерористичні підрозділи, посилено контроль за обігом зброї та впроваджено жорсткіші алгоритми обміну розвідувальними даними між країнами Євросоюзу. Європейські спецслужби стали діяти на випередження, запобігши десяткам подібних масштабних змов протягом наступного десятиліття.

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Правосуддя над організаторами терактів стало окремою віхою. Судовий процес, відомий як V13 (Vendredi 13, П'ятниця 13-те), розпочався у вересні 2021 року і тривав майже 10 місяців, ставши найбільшим кримінальним судом в історії сучасної Франції. На лаві підсудних були 20 осіб, причетних до логістики, фінансування та підготовки атак. А головною фігурою був Салах Абдеслам .

Це єдиний вцілілий член ударних груп – його пояс смертника виявився несправним, і чоловік втік до Брюсселя, де переховувався до березня 2016 року. У червні 2022 французький суд виніс історичний вирок – Абдеслам дістав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, найсуворіше покарання у французькому кримінальному кодексі, яке до цього застосовували лише 4 рази.

У підсумку – терор укотре програв. Сьогодні Париж продовжує жити, дихати й творити. Концертний зал "Батаклан" знову приймає артистів, а на терасах 11 округу щовечора лунає сміх. Девіз Парижа Fluctuat nec mergitur ("Гойдається на хвилях, але не тоне"), який став символом опору у ті темні дні, довів свою істинність – французьке суспільство не зламалося під тиском страху та зберегло свої демократичні цінності.