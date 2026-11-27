Эта масштабная социальная инженерия преследовала цель полностью стереть древнейшую живую культуру планеты, искусственно растворив ее в доминирующем европейском обществе. Даже сегодня, в 2026 году, континент продолжает мучительно бороться с глубокими травмами так называемых Украденных поколений, чьи невидимые шрамы не способны залечить ни запоздалые официальные извинения, ни многомиллионные компенсации. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Как именно работала безжалостная машина по отбеливанию целого континента?

С конца XIX века и вплоть до начала 1970-х годов правительства австралийских штатов и федеральные власти методично реализовывали одну из самых жестоких программ принудительной ассимиляции в новейшей истории человечества. Руководствуясь ложными расистскими идеями псевдонаучной евгеники, высокопоставленные чиновники решили, что чистокровное коренное население якобы обречено на естественное вымирание, а значит, детей смешанного происхождения необходимо срочно изолировать и интегрировать в белое общество.

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Законодательной базой для этого беспрецедентного бюрократического садизма стали печально известные Акты о защите аборигенов, которые де-факто превращали государственных инспекторов в абсолютных законных опекунов каждого ребенка с кровью коренных народов. Полиция и специальные правительственные агенты проводили регулярные жестокие рейды на отдаленные поселения, буквально вырывая младенцев и подростков из рук матерей, часто применяя грубую физическую силу и угрозы заключения для тех, кто пытался сопротивляться.

Главным идеологом этой безжалостной системы стал А. О. Невилл, главный протектор аборигенов Западной Австралии, который в 1937 году на национальной конференции открыто и цинично спросил: "Будет ли у нас миллионное черное население в Содружестве, или мы смешаем их с нашим белым сообществом и в конце концов забудем, что в Австралии когда-то вообще были аборигены?" Ответом государства на этот вопрос стала разветвленная сеть христианских миссий и суровых государственных интернатов, которые своим режимом напоминали скорее концентрационные лагеря для детских душ, чем образовательные или воспитательные учреждения.

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В таких изолированных местах, как печально известное поселение Мур-Ривер, напуганным детям под угрозой суровых телесных наказаний запрещали разговаривать на родном языке, исповедовать традиционные верования и даже вспоминать свои настоящие имена. Их систематически убеждали, что родители добровольно отказались от них или давно умерли, методично уничтожая любую эмоциональную связь с тысячелетним культурным наследием. Вместо того чтобы дать полноценное образование, мальчиков целенаправленно готовили к тяжелому низкооплачиваемому физическому труду на скотоводческих фермах, а девочек – к роли покорной бесправной домашней прислуги в состоятельных белых семьях.

Как Австралия стирала своих аборигенов из истории: смотрите видео HistoryVille

Возможно ли искупить вину за украденное детство и уничтоженную идентичность?

Физическое, глубокое психологическое и сексуальное насилие было ужасающей повседневной нормой в этих учреждениях, оставляя неизлечимые раны на психике целых поколений, которые навсегда лишились не только своих семей, но и собственной идентичности. Машина принудительной ассимиляции начала со скрипом останавливаться лишь в 70-х годах XX века, однако глухая стена общественного молчания вокруг этого государственного преступления стояла еще несколько десятилетий. Историческим переломным моментом стал 1997 год, когда Австралийская комиссия по правам человека и равным возможностям опубликовала эпохальный и шокирующий отчет "Возвращение их домой" (Bringing Them Home).

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Этот фундаментальный документ, основанный на тысячах болезненных личных свидетельств, открыл миру ужасающую статистику – оказалось, что от 10 до 33 процентов всех детей аборигенов были принудительно изъяты из родных семей в период действия этой политики. Отчет совершенно четко квалифицировал эти систематические действия как акт геноцида в соответствии с международными конвенциями ООН, ведь конечной целью правительства было биологическое и культурное уничтожение отдельной этнической группы. Лишь в 2008 году премьер-министр Кевин Радд нашел в себе политическое мужество, чтобы выступить в парламенте с историческим официальным Национальным извинением, публично признав, что законы и политика прошлых правительств причинили глубокую боль, невыразимые страдания и катастрофические потери коренным народам.

Однако и по состоянию на 2026 год разрушительные последствия этой гуманитарной катастрофы остаются открытой раной на теле современного австралийского общества, напоминая о себе каждый день. Межпоколенческая травма, передающаяся от родителей к детям, продолжает разрушать жизни – представители коренных народов до сих пор непропорционально часто сталкиваются с крайней бедностью, катастрофически высоким уровнем самоубийств среди молодежи и массовыми заключениями в пенитенциарной системе. Масштабные правительственные программы по преодолению социально-экономического разрыва (Closing the Gap) годами не достигают своих ключевых целей, наглядно доказывая, что невозможно быстро исправить последствия столетнего этноцида лишь формальными финансовыми вливаниями, особенно после сложной общественной поляризации, вызванной провалом референдума о Голосе коренных народов в 2023 году.

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В то же время представители Украденных поколений демонстрируют невероятную, беспрецедентную стойкость духа – сегодня выжившие и их потомки активно возрождают утраченные языки, восстанавливают разорванные семейные связи с помощью сложных генеалогических проектов и заставляют нацию смотреть правде в глаза. История Украденных поколений – это не просто темная и закрытая страница прошлого, а суровый актуальный урок для всего человечества о том, к каким ужасным и зачастую необратимым последствиям приводит государственное высокомерие, умноженное на институциональную расовую предвзятость.