Ця масштабна соціальна інженерія мала на меті повністю стерти найдавнішу живу культуру планети, штучно розчинивши її у домінантному європейському суспільстві. Навіть сьогодні, у 2026 році, континент продовжує болісно боротися з глибокими травмами так званих Украдених поколінь, чиї невидимі шрами не здатні загоїти ані запізнілі офіційні вибачення, ані багатомільйонні компенсації. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як саме працювала безжальна машина з "відбілювання" цілого континенту?

З кінця ХІХ століття та аж до початку 1970-х років уряди австралійських штатів та федеральна влада методично реалізовували одну з найжорстокіших програм примусової асиміляції у новітній історії людства. Керуючись хибними расистськими ідеями псевдонаукової євгеніки, високопосадовці вирішили, що чистокровне корінне населення нібито приречене на природне вимирання, а отже, дітей змішаного походження необхідно терміново ізолювати та інтегрувати у біле суспільство.

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Законодавчою базою для цього безпрецедентного бюрократичного садизму стали сумнозвісні Акти про захист аборигенів, які де-факто перетворювали державних інспекторів на абсолютних законних опікунів кожної дитини з кров'ю корінних народів. Поліція та спеціальні урядові агенти здійснювали регулярні жорстокі рейди на віддалені поселення, буквально вириваючи немовлят і підлітків з рук матерів, часто застосовуючи грубу фізичну силу та погрози ув'язнення для тих, хто намагався чинити опір.

Головним ідеологом цієї безжальної системи став А. О. Невілл, головний протектор аборигенів Західної Австралії, який у 1937 році на національній конференції відкрито і цинічно запитав: "Чи будемо ми мати мільйонне чорне населення у Співдружності, чи ми зіллємо їх з нашою білою спільнотою і зрештою забудемо, що в Австралії взагалі колись були аборигени?" Відповіддю держави на це питання стала розгалужена мережа християнських місій та суворих державних інтернатів, які своїм режимом нагадували радше концентраційні табори для дитячих душ, ніж освітні чи виховні заклади.

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У таких ізольованих місцях, як сумнозвісне поселення Мур-Рівер, наляканим дітям під загрозою суворих тілесних покарань забороняли розмовляти рідною мовою, практикувати традиційні вірування та навіть згадувати свої справжні імена. Їх систематично переконували, що батьки добровільно відмовилися від них або давно померли, методично випалюючи будь-який емоційний зв'язок із тисячолітньою культурною спадщиною. Замість надання повноцінної освіти, хлопчиків цілеспрямовано готували до важкої низькооплачуваної фізичної праці на скотарських фермах, а дівчаток – до ролі покірної безправної домашньої прислуги у заможних білих родинах.

Як Австралія стирала своїх аборигенів з історії: дивіться відео HistoryVille

Чи можливо спокутувати провину за вкрадене дитинство та знищену ідентичність?

Фізичне, глибоке психологічне та сексуальне насильство було жахливою повсякденною нормою у цих закладах, залишаючи невиліковні рани на психіці цілих поколінь, які назавжди втратили не лише свої сім'ї, але й власну ідентичність. Машина примусової асиміляції почала зі скрипом зупинятися лише у 70-х роках ХХ століття, проте глуха стіна суспільного мовчання навколо цього державного злочину стояла ще кілька десятиліть. Історичним переломним моментом став 1997 рік, коли Австралійська комісія з прав людини та рівних можливостей опублікувала епохальний та здатний шокувати звіт "Повернення їх додому" (Bringing Them Home).

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Цей фундаментальний документ, що базувався на тисячах болючих особистих свідчень, відкрив світові страшну статистику – виявилося, що від 10 до 33 відсотків усіх дітей аборигенів були примусово вилучені з рідних сімей у період дії цієї політики. Звіт абсолютно чітко кваліфікував ці систематичні дії як акт геноциду відповідно до міжнародних конвенцій ООН, адже кінцевою метою уряду було біологічне та культурне знищення окремої етнічної групи. Лише у 2008 році прем'єр Кевін Радд знайшов політичну мужність виголосити історичне офіційне Національне вибачення у парламенті, публічно визнавши, що закони та політика минулих урядів завдали глибокого болю, невимовних страждань і катастрофічних втрат корінним народам.

Проте і станом на 2026 рік руйнівні наслідки цієї гуманітарної катастрофи залишаються відкритою раною на тілі сучасного австралійського суспільства, нагадуючи про себе щодня. Міжгенераційна травма, яка передається від батьків до дітей, продовжує руйнувати життя – представники корінних народів досі непропорційно часто стикаються з екстремальною бідністю, катастрофічно високим рівнем самогубств серед молоді та масовими ув'язненнями у пенітенціарній системі. Масштабні урядові програми з подолання соціально-економічного розриву (Closing the Gap) роками не досягають своїх ключових цілей, наочно доводячи, що неможливо швидко виправити наслідки столітнього етноциду лише формальними фінансовими вливаннями, особливо після складної суспільної поляризації, спричиненої провалом референдуму про Голос корінних народів у 2023 році.

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Водночас представники Вкрадених поколінь демонструють неймовірну, безпрецедентну стійкість духу – сьогодні ті, хто вижив, та їхні нащадки активно відроджують втрачені мови, відновлюють розірвані родинні зв'язки через складні генеалогічні проєкти та змушують націю дивитися правді в очі. Історія Вкрадених поколінь – це не просто темна й закрита сторінка минулого, а суворий актуальний урок для всього людства про те, до яких жахливих і часто незворотних наслідків призводить державна гординя, помножена на інституційну расову упередженість.