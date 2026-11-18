Международные правозащитные организации неоднократно предупреждали свободный мир о бесчеловечных условиях содержания Василия Стуса, чей голос приобретал все больший вес на Западе. Сознательное доведение его до физического истощения имело целью окончательно сломить диссидента, трагическим следствием чего стало то, что поэт так и не получил Нобелевскую премию, разговоры о которой как раз велись в европейских интеллектуальных кругах. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему красный режим боялся международного влияния Стуса и решил изолировать его в лагере смерти?

Западные исследователи истории советского диссидентского движения еще в начале 1980-х годов фиксировали критическое состояние соблюдения прав человека в СССР и били тревогу по поводу судьбы политических заключенных. Для свободного мира и Василий Стус постепенно становился не просто местным бунтарем, а мощным интеллектуальным символом бескомпромиссного сопротивления. Его поэзия и лагерные записки, которые по тайным каналам попадали за Железный занавес, регулярно публиковались во влиятельных правозащитных изданиях. Этот международный резонанс чрезвычайно раздражал КГБ, ведь диссидент категорически отказывался от каких-либо уступок, публичного раскаяния или сотрудничества с режимом.

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В 1985 году, когда к власти в Москве только что пришел Михаил Горбачев и на Западе начали появляться иллюзии относительно возможной либерализации империи, реальная ситуация в политических лагерях оставалась ужасающей. Вскоре стал совершенно очевидным разительный контраст между миролюбивой риторикой Кремля на международной арене и усилением внутреннего террора. Фигура украинского автора именно тогда привлекла внимание высших интеллектуальных кругов Европы – скажем, немецкий писатель и лауреат Нобелевской премии Генрих Белль, совместно с представителями Международного ПЕН-клуба, открыто восхищался творчеством Стуса и его правозащитной позицией.

В конце 1984 года усилиями украинской диаспоры и западных интеллектуалов был создан Международный комитет, который приступил к активной подготовке к официальному выдвижению Стуса на соискание Нобелевской премии по литературе на 1986 год. Однако устав Шведской академии содержит строгое правило, принятое еще в 1974 году – премия не присуждается посмертно, поэтому смерть Стуса в сентябре 1985 года навсегда закрыла этот вопрос. А еще живой и непокоренный Стус представлял прямую идеологическую угрозу для Москвы.

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Главной причиной его целенаправленного уничтожения стала абсолютная несгибаемость – КГБ годами пыталось заставить поэта написать покаянное заявление. Когда же стало окончательно ясно, что диссидент не пойдет на сотрудничество, а вместо этого продолжает тайно передавать свои разоблачительные записи на Запад (как вот "Из лагерной тетради"), репрессивная машина решила ликвидировать его физически путем создания невыносимых условий. Гибель поэта стала следствием именно этой мести за неповиновение, а не просто реакцией на нобелевскую кампанию, однако она тогда лишила Украину шанса получить всемирно признанного лауреата.

Самое важное о том, кто такой Василий Стус и почему его уничтожили в СССР: смотрите видео historyforadults_ua

Какими были последние дни заключенного в ледяном карцере и что стало причиной его трагической гибели?

Лагерь ВС-389/36 в поселке Кучино Пермской области, который в историографии более известен как "Перм-36", был одним из самых суровых мест содержания политических заключенных во всей советской пенитенциарной системе. Эта зона особого режима была территорией абсолютного беззакония, где грубо нарушались все возможные международные конвенции. И вот в конце августа 1985 года администрация лагеря приступила к заключительному этапу психологического и физического террора против поэта – надзиратели целенаправленно искали малейший, даже совершенно абсурдный повод для применения максимальных дисциплинарных наказаний, чтобы окончательно сломить его волю.

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28 августа поэта бросили в карцер по откровенно сфабрикованному обвинению – он якобы нарушил строгий режим, оперевшись локтем на нары во время чтения книги. Карцер представлял собой крошечный бетонный мешок с температурой, едва превышавшей отметку замерзания воды, без адекватного освещения и вентиляции. В ответ на это откровенное издевательство Стус объявил сухую голодовку. Организм человека, и без того критически истощенный годами каторжного труда, хроническими болезнями и постоянным холодом, в таких условиях неизбежно подвергается быстрым и фатальным разрушениям.

В ночь с 3 на 4 сентября произошла трагедия, точные обстоятельства которой советская власть пыталась скрыть навсегда. По свидетельствам других политзаключенных, которые впоследствии были задокументированы и опубликованы, в ту ночь из камеры поэта доносились глухие звуки, а затем тяжелые нары, прикрепленные к стене, неожиданно упали. Официальная медицинская справка лагеря цинично утверждала, что причиной смерти стала внезапная "сердечная недостаточность". Однако независимые исследователи указывают на высокую вероятность смертельного удара тяжелой конструкцией по голове или же умышленного отказа в оказании неотложной медицинской помощи во время сердечного приступа, спровоцированного невыносимыми условиями содержания.

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Тело поэта похоронили тайно и в спешке, в безымянной могиле под номером 9 на лагерном кладбище, категорически отказав семье в праве на достойные христианские похороны. До распада СССР оставалось несколько лет, но тоталитарная империя, чувствуя историческую обреченность, действовала с бесчеловечной жестокостью. Сознательно доведя Василия Стуса до смерти, КГБ достиг цели – голос поэта замолчал, а вместе с ним оборвался и его путь к Нобелевской премии. Однако стратегически все это обернулось против самого режима – правда о мученической смерти гения стала известна, окончательно заклеймив советскую систему как преступную в глазах всего международного сообщества.