Когда иллюзии о восстановлении независимой Украины разбились о жестокость нацистского оккупационного режима, Украинская повстанческая армия (УПА) развернула масштабный второй фронт против гитлеровцев. Эта бескомпромиссная борьба за выживание нации стала одним из самых драматичных эпизодов Второй мировой войны, и 24 Канал расскажет о ней немного подробнее.

От разбитых иллюзий к вооруженному сопротивлению: почему Бандера оказался в концлагере, а УПА ушла в леса?

Переломный момент в отношениях украинского освободительного движения и Третьего Рейха наступил 30 июня 1941 года, когда во Львове был провозглашен Акт о восстановлении Украинского Государства. Гитлеровская верхушка, рассматривавшая восточные территории лишь как "жизненное пространство" (Lebensraum) и источник рабской рабочей силы, отреагировала мгновенно и жестоко – уже в начале июля лидеры ОУН(б), в частности Степан Бандера и Ярослав Стецько, попали в лапы гестапо, а потом в специальный блок "Целленбау" в печально известном концентрационном лагере Заксенхаузен, где содержались самые опасные политические враги Рейха.

Почему все это произошло? Потому что нацистский террор на территории Украины очень быстро приобрел апокалиптические масштабы – массовые расстрелы местной интеллигенции, нещадная экономическая эксплуатация крестьянства, искусственный голод в городах и принудительная отправка сотен тысяч остарбайтеров в Германию не оставили украинцам никакого другого выбора, кроме тотальной вооруженной самообороны. И если раньше лидеры ОУН и будущей УПА питали иллюзии, что Третий Рейх поддержит восстановление независимой Украины как союзника против большевиков, то теперь выбор стал очевидным – организованное вооруженное сопротивление безжалостной машине, которая несла украинцам лишь рабство и колонизацию.

К весне 1943 года разрозненные отряды самообороны окончательно объединились под эгидой Украинской повстанческой армии, начав систематическую партизанскую войну. Собственно, УПА оказалась в уникальной и чрезвычайно трагичной ситуации, вынужденная вести изнурительную войну на два, а иногда и на три фронта одновременно. И даже несмотря на это, действия повстанцев вызывали серьезное беспокойство в Берлине – ведь нацисты теряли контроль над целыми районами Волыни, где УПА методично уничтожала немецкие оккупационные администрации, срывала поставки продовольствия в Германию и успешно атаковала транспортные колонны Вермахта.

Как УПА громила немецкие войска в 1943 – 1944 годах: смотрите видео bazovana_istoriya

Каких масштабов достигла антинацистская борьба УПА и почему Москва нахально лгала об этом?

Весной и летом 1943 года хорошо вооруженные отряды УПА выбили немецкие гарнизоны с территории площадью более 2500 квадратных километров на Волыни. В освобожденном городке Колки создали полноценную украинскую администрацию – там функционировали школы, больницы, типографии и даже собственная электростанция. Для уничтожения этой свободной зоны, известной как Колковская республика, осенью немецкое командование было вынуждено снять с фронта регулярные части, применить тяжелую артиллерию и боевую авиацию. Лишь один этот подробно задокументированный факт, не говоря уже о десятках других, полностью разрушает советский нарратив о "мирном сосуществовании" повстанцев и нацистов.

Масштабность ожесточенных боев между УПА и немецкими силами безопасности трудно не заметить, если не замыливать глаза советской пропагандой – исследователи фиксируют сотни дерзких нападений на хорошо охраняемые нацистские тюрьмы в Ровно, Дубно, Кременце и Луцке. В ходе этих молниеносных операций бойцы УПА освобождали даже советских военнопленных, обреченных на неминуемую смерть в застенках гестапо. Немецкие же оккупационные власти отвечали на это жестокими карательными акциями, сжигая целые украинские села вместе с мирными жителями.

Почему же Советский Союз потратил колоссальные финансовые и идеологические ресурсы на стирание этой героической страницы истории? Сложно объяснить это иначе как глубоким экзистенциальным страхом Кремля перед легитимностью украинского освободительного движения. Признание того факта, что УПА была мощной антинацистской силой, автоматически разрушило бы сакральную монополию Москвы на статус "единственного и главного победителя фашизма".

Советской империи было жизненно необходимо клеймить украинских повстанцев как "союзников Гитлера", чтобы оправдать перед миром собственные кровавые репрессии, массовые депортации в Сибирь и жестокое подавление сопротивления на Западе Украины после 1944 года. К счастью, сегодня архивы окончательно раскрывают миру правду – украинцы вели свою собственную, отчаянную и справедливую войну против двух самых страшных тоталитарных режимов ХХ века, с оружием в руках защищая свое право на существование.