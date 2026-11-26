Нация, которая уже пятый год истекала кровью в противостоянии с агрессором, столкнулась с острой внутренней дискуссией из-за страха узурпации власти. Вместо безоговорочного сплочения вокруг главнокомандующего часть общества и оппозиция усмотрели во введении им военного положения скрытую попытку отменить мартовские президентские выборы. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как морская засада у Крыма превратилась в испытание для украинской демократии?

События 25 ноября 2018 года стали настоящим шоком для мировой архитектуры безопасности. Когда российские корабли береговой охраны протаранили и безжалостно обстреляли три украинских судна (артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу"), мир стал свидетелем первого задокументированного акта открытой агрессии против Украины под официальным российским флагом. Более того, 24 украинских моряка оказались в плену, что спровоцировало экстренное созыв Совбеза ООН.

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Казалось бы, в такой критической ситуации введение военного положения является абсолютно логичным, законным и безальтернативным шагом для любого суверенного государства, защищающего свои границы. И 26 ноября тогдашний президент Петр Порошенко обратился к парламенту с предложением запустить особый правовой режим на всей территории страны на 60 суток – однако именно здесь механизм украинской демократии дал жесткий отпор.

Вместо паники перед возможной полномасштабной интервенцией в сессионном зале развернулись ожесточенные, почти гладиаторские политические баталии. Главная проблема заключалась в неумолимой математике и жестких требованиях избирательного календаря – 60 дней военного положения означали бы автоматический, законодательно закрепленный запрет на проведение любых избирательных кампаний.

Официальный старт президентской гонки планировался на 31 декабря 2018 года, а само голосование – на 31 марта 2019. Если бы первоначальный президентский указ вступил в силу в первоначальном виде, избирательный процесс был бы неизбежно сорван, а волеизъявление миллионов граждан – перенесено на неопределенный срок. Для нации, которая всего 4 года назад заплатила кровью на баррикадах Революции Достоинства за свое право на свободный выбор, риск сползания в авторитаризм оказался страшнее, чем бряцание вражеским оружием на границах.

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Многие депутаты категорически требовали железных гарантий того, что военное положение не станет удобным инструментом для бессрочного удержания власти. В результате изнурительных многочасовых переговоров родился исторический компромисс – продолжительность военного положения сократили вдвое, до 30 дней, и ограничили его действие лишь десятью областями, непосредственно граничащими с Россией, непризнанным Приднестровьем и побережьем Черного и Азовского морей. Таким образом и демократические выборы переносить не пришлось бы.

Каким был 2018 год для Украины: смотрите видео historyforadults_ua

Почему решение в сфере безопасности вызвало кризис доверия и подозрения в политическом расчете?

Анализируя те бурные дни, следует упомянуть и о глубоком внутриполитическом контексте, который превратил вопрос безопасности в экзистенциальный кризис доверия. В конце 2018 года Петр Порошенко имел невысокие социологические показатели, существенно уступая в рейтингах своим главным политическим оппонентам. К тому же у критиков власти мгновенно возник острый и неудобный вопрос – почему военное положение не ввели в самые мрачные дни, во время циничной оккупации Крымского полуострова, или кровавых боев за Иловайск и Дебальцево, но он вдруг стал "жизненно необходимым" за несколько месяцев до похода на избирательные участки.

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При этом сторонники президента подчеркивали, что нападение в Керченском проливе стало первым актом открытой агрессии России против Украины под собственным государственным флагом, что требовало немедленной и жесткой реакции. С одной стороны, это действительно так, с другой – инцидент в Керченском проливе, хотя и был вопиющим нарушением международного морского права и актом пиратства на государственном уровне, автоматически не свидетельствовал о неизбежности танкового наступления на Киев в ту же ночь. Соответственно, политическим оппонентам попытка ввести общенациональное военное положение на два месяца показалась классической политтехнологией.

Мол, Порошенко пытается использовать реальную и острую внешнюю угрозу для решения сугубо внутренних электоральных проблем. Такие рассуждения также едва не подорвали доверие международных партнеров, которые годами вкладывали колоссальные ресурсы в развитие украинских антикоррупционных и демократических институтов. Поэтому неудивительно, что общественный резонанс, умноженный на принципиальную позицию значительного числа парламентариев, заставил власть пойти на компромисс и отойти от радикального сценария, который потенциально мог навсегда изменить траекторию развития государства.

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Но следует признать, что сегодня, с высоты 2026 года, когда мир уже увидел истинное ужасное лицо полномасштабной войны, события ноября 2018 приобретают совершенно новое измерение. Тогдашнее 30-дневное военное положение оказалось своеобразным стресс-тестом для государственного аппарата. Он не только проверил логистику армии и скорость развертывания резервистов, но и доказал невероятную, феноменальную стойкость украинского демократического иммунитета.

Страна продемонстрировала всему миру уникальный прецедент – даже под прямым прицелом вражеских кораблей общество категорически отказалось жертвовать своими фундаментальными гражданскими правами. Выборы 2019 года состоялись абсолютно вовремя, и власть сменилась – мирным, конституционным путем, а 26 ноября 2018 года навсегда вошло в учебники как день, когда Украина доказала, что способна одновременно удерживать вооруженный фронт против империи и защищать хрупкую демократию внутри собственного дома.