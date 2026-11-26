Нація, яка вже п'ятий рік стікала кров'ю у протистоянні з агресором, зіткнулася з гострою внутрішньою дискусією через страх узурпації влади. Замість беззастережного згуртування навколо головнокомандувача, частина суспільства та опозиція побачили у запровадженні ним воєнного стану приховану спробу скасувати березневі президентські перегони. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Adv

Як морська засідка біля Криму перетворилася на тест для української демократії?

Події 25 листопада 2018 року стали справжнім шоком для світової архітектури безпеки. Коли російські кораблі берегової охорони протаранили та безжально обстріляли три українські судна (артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу"), світ отримав перший задокументований акт відкритої агресії проти України під офіційним російським прапором. Ба більше, 24 українські моряки опинилися у полоні, що спровокувало екстрене скликання Радбезу ООН.

Реклама

Здавалося б, у такій критичній ситуації запровадження воєнного стану є абсолютно логічним, законним і безальтернативним кроком для будь-якої суверенної держави, яка захищає свої кордони. І 26 листопада тодішній президент Петро Порошенко звернувся до парламенту з пропозицією започаткувати особливий правовий режим на всій території країни на 60 діб – проте саме тут механізм української демократії дав жорстку відсіч.

Замість паніки перед можливою повномасштабною інтервенцією сесійна зала взялася до запеклих, майже гладіаторських політичних баталій. Головна проблема полягала у невблаганній математиці та жорстких вимогах виборчого календаря – 60 днів воєнного стану означали б автоматичну, законодавчо закріплену заборону на проведення будь-яких виборчих кампаній.

Офіційний старт президентських перегонів планували на 31 грудня 2018 року, а саме голосування – на 31 березня 2019. Якби початковий президентський указ набув чинності у своєму первісному вигляді, виборчий процес був би неминуче зірваний, а волевиявлення мільйонів громадян – перенесене на незрозумілий термін. Для нації, яка лише 4 роки тому заплатила кров'ю на барикадах Революції Гідності за своє право на вільний вибір, ризик сповзання в авторитаризм виявився страшнішим за брязкання ворожою зброєю на кордонах.

Реклама

Багато депутатів категорично вимагали залізних гарантій, що воєнний стан не стане зручним інструментом для безстрокового утримання влади. У результаті виснажливих багатогодинних торгів народився історичний компроміс – тривалість воєнного стану скоротили вдвічі, до 30 днів, і обмежили його дію лише десятьма областями, що безпосередньо межували з Росією, невизнаним Придністров'ям та узбережжям Чорного й Азовського морів. Відтак і демократичні вибори пересувати не довелося б.

Яким був 2018 рік для України: дивіться відео historyforadults_ua

Чому безпекове рішення спричинило кризу довіри та підозри у політичному розрахунку?

Аналізуючи ті буремні дні, слід згадати й про глибокий внутрішньополітичний контекст, який перетворив безпекове питання на екзистенційну кризу довіри. Наприкінці 2018 року Петро Порошенко мав невисокі соціологічні показники, суттєво поступаючись у рейтингах своїм головним політичним опонентам. До того ж у критиків влади миттєво виникло гостре й незручне запитання – чому воєнний стан не запровадили у найчорніші дні, під час цинічної окупації Кримського півострова чи кривавих боїв за Іловайськ та Дебальцеве, але він раптом став "життєво необхідним" за кілька місяців до походу на виборчі дільниці.

Реклама

Водночас прихильники президента наголошували, що напад у Керченській протоці став першим актом відкритої агресії Росії проти України під власним державним прапором, що вимагало негайної та жорсткої реакції. З одного боку, це дійсно так, з іншого – інцидент у Керченській протоці, хоч і був кричущим порушенням міжнародного морського права та актом піратства на державному рівні, автоматично не свідчив про неминучість танкового наступу на Київ тієї ж ночі. Відповідно, політичним опонентам спроба запровадити загальнонаціональний воєнний стан на два місяці здалася класичною політтехнологією.

Мовляв, Порошенко намагається використати реальну та болючу зовнішню загрозу для розв'язання суто внутрішніх електоральних проблем. Такі міркування також ледь не підірвали довіру міжнародних партнерів, які роками інвестували колосальні ресурси у розбудову українських антикорупційних та демократичних інституцій. Тож нічого дивного, що суспільний резонанс, помножений на принципову позицію відчутної кількості парламентарів, змусив владу піти на компроміс та відступити від радикального сценарію, який потенційно міг назавжди змінити траєкторію розвитку держави.

Реклама

Але маємо визнати й те, що сьогодні, з висоти 2026 року, коли світ вже побачив справжнє жахливе обличчя повномасштабної війни, події листопада 2018 набувають абсолютно нового виміру. Тодішній 30-денний воєнний стан виявився своєрідним стрес-тестом для державного апарату. Він не лише перевірив логістику армії та швидкість розгортання резервістів, але й довів неймовірну, феноменальну стійкість українського демократичного імунітету.

Країна продемонструвала всьому світу унікальний прецедент – навіть під прямими прицілами ворожих кораблів суспільство категорично відмовилося жертвувати своїми фундаментальними громадянськими правами. Вибори 2019 відбулися абсолютно вчасно, і влада змінилася – у мирний, конституційний спосіб, а 26 листопада 2018 року назавжди увійшло у підручники як день, коли Україна довела, що здатна одночасно тримати збройний фронт проти імперії та захищати крихку демократію всередині власного дому.