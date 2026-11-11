Горы трупов вместо парада в Хельсинки: как финны умножили на нуль самолюбие Сталина

Этот беспрецедентный конфликт, известный в мировой историографии как Зимняя война, изменил геополитическую карту Европы и продемонстрировал уязвимость тоталитарного гиганта. Даже сегодня действия финнов в течение тех нескольких месяцев остаются эталоном асимметричной войны, который изучают в ведущих военных академиях. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Adv

Почему сталинский блицкриг утонул в карельских снегах?

Отсчет трагедии начался 30 ноября 1939 года (через несколько дней после провокации в виде сфабрикованного артиллерийского обстрела возле деревни Майнила), когда Красная армия пересекла финскую границу. Согласно секретным протоколам пакта Молотова – Риббентропа, Финляндия была отнесена к советской сфере влияния, поэтому Сталин без колебаний бросил в наступление колоссальные силы.

С советской стороны в бой вступили более 450 тысяч солдат только в первой волне (впоследствии группировка выросла почти до миллиона), около 6000 танков и 3800 самолетов. При этом противостояла им крошечная финская армия численностью около 340 тысяч человек, располагавшая всего 32 устаревшими танками и чуть более чем сотней самолетов, преимущественно истребителей Fokker D.XXI.

Реклама

Сталин применил и тактику, которую мы сегодня называем гибридной войной. 1 декабря 1939 года в приграничном городке Терийоки СССР создал марионеточную ФДР, "Финляндскую Демократическую Республику", во главе с коммунистом Отто Куусиненом – и далее Москва цинично заявила, что не ведет войну, а лишь "помогает законному правительству", с которым сразу подписала договор о взаимной помощи.

Интересный факт: когда начались жестокие бомбардировки жилых кварталов Хельсинки, а мировое сообщество возмутилось, тот же Вячеслав Молотов заявил по радио, что советские самолеты сбрасывают не бомбы, а "продовольствие голодающим финнам". Сами финны с черным юмором прозвали советские кассетные бомбы "хлебными корзинами Молотова", а зажигательные смеси, которыми они массово поджигали вражеские танки, окрестили "коктейлями для Молотова".

Но какие бы силы ни собрало советское командование, оно проигнорировало географию и климат. Финляндия – это страна тысяч озер, густых лесов и узких грунтовых дорог, которые и превратились в смертельные ловушки для тяжелой советской техники. К тому же температура той зимой упала до аномальных -40 градусов.

Реклама

Как СССР потерял 100 000 солдат за 3 месяца в Финляндии: смотрите видео Document_history

Получалось так, что советские войска, одетые в темные шинели, были привязаны к дорогам и страдали от обморожений, а финны тем временем успешно использовали свою знаменитую тактику мотти (motti) с мобильными отрядами лыжников в белых маскировочных халатах, а также со знаменитыми снайперами (самый известный из них – Симо Гяюгя по прозвищу "Белая смерть", который за неполные 100 дней войны уничтожил более 500 советских солдат).

Они разрезали растянутые советские колонны на изолированные фрагменты, а затем методично их уничтожали. Классическим примером этой тактики стала битва при Суомуссалми, где финны полностью разгромили две элитных советских дивизии (одна из них, к сожалению, в значительной степени состояла из украинцев) и захватили сотни единиц техники.

Реклама

Огромную роль в этой стойкости сыграла фигура главнокомандующего финской армией Карла Густава Эмиля Маннергейма. Его бесспорный авторитет и грамотная стратегия стали тем фактором, который позволил объединить нацию. Перед советской угрозой сплотились даже бывшие непримиримые политические враги, встав плечом к плечу на защиту своей независимости.

СССР тогда понес катастрофические потери, а это более ста тысяч только погибших и пропавших без вести – и здесь следует понимать, что они были обусловлены не только финским мастерством, но и последствиями сталинского Большого террора 1937 – 1938 годов. Репрессии уничтожили самых опытных офицеров Красной армии, а на их место пришли политически лояльные, но тактически некомпетентные командиры.

В итоге вместо быстрой победы Советский Союз получил международную изоляцию. Уже 14 декабря 1939 года Лига Наций исключила СССР из своих рядов за неспровоцированную агрессию, а миф о непобедимости коммунистической армии разбился о линию Маннергейма на Карельском перешейке.

Реклама

Все, что стоит знать о Зимней войне 1939 года: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Какой ценой Финляндия отстояла свое право на существование?

Чудеса не длятся вечно, особенно когда речь идет о противостоянии с империей, обладающей неисчерпаемыми людскими ресурсами. В начале 1940 года, осознав масштаб катастрофы, советское командование изменило тактику – командующим стал Семен Тимошенко, который сконцентрировал на Карельском перешейке беспрецедентное количество артиллерии. Начался методичный сокрушительный огневой вал, который буквально стирал бетонные доты линии Маннергейма.

Финская армия, измотанная непрерывными боями, начала испытывать острую нехватку боеприпасов и резервов. Западные демократии традиционно выражали глубокую озабоченность и направляли гуманитарную помощь, но обещанный англо-французский экспедиционный корпус так и не успел прибыть на помощь. Поэтому перед угрозой полного уничтожения нации финское правительство пошло на тяжелые переговоры.

12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор, а на следующий день боевые действия прекратились. Условия были суровыми – Финляндия потеряла 11% своей территории, включая Карельский перешеек и второй по величине город Виипури (ныне Выборг). Около 422 тысяч карелов (12% населения страны) были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не оставаться под советской оккупацией. Также страна потеряла 30% экономического потенциала.

Реклама

Впрочем, анализируя итоги Зимней войны с точки зрения современной мировой истории, становится очевидным, что Финляндия одержала стратегическую победу. В отличие от стран Балтии, которые СССР полностью аннексировал, финны сохранили свою государственность, демократический строй и национальное достоинство. Цена этой свободы была высокой (около 26 тысяч погибших финских воинов), но вполне оправданной.

Зимняя война подарила миру концепцию Sisu – уникальной финской стойкости перед лицом безнадежных обстоятельств. А еще доказала, что даже самая маленькая нация способна остановить левиафана, если она готова сражаться за каждый сантиметр своей земли.