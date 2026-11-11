Гори трупів замість параду у Гельсінкі: як фіни помножили на нуль самолюбство Сталіна

Цей безпрецедентний конфлікт, відомий у світовій історіографії як Зимова війна, змінив геополітичну карту Європи та показав вразливість тоталітарного гіганта. Навіть сьогодні дії фінів упродовж тих кількох місяців залишаються еталоном асиметричної війни, який вивчають у провідних військових академіях. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому сталінський бліцкриг потонув у карельських снігах?

Відлік трагедії розпочався 30 листопада 1939 року (через кілька днів після провокації у формі сфабрикованого артилерійського обстрілу біля села Майніла), коли Червона армія перетнула фінський кордон. Згідно з таємними протоколами пакту Молотова – Ріббентропа, Фінляндію зарахували до радянської сфери впливу, відтак Сталін спокійно кинув у наступ колосальні сили.

З радянського боку у бій вступили понад 450 тисяч солдатів тільки у першій хвилі (згодом угруповання зросло майже до мільйона), близько 6000 танків та 3800 літаків. При цьому протистояла їм крихітна фінська армія десь у 340 тисяч осіб, що мала лише 32 застарілі танки та трохи більш як сотню літаків, переважно винищувачів Fokker D.XXI.

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Сталін використав і тактику, яку ми сьогодні називаємо гібридною війною. 1 грудня 1939 року у прикордонному містечку Терійокі СРСР створив маріонеткову ФДР, "Фінляндську Демократичну Республіку" на чолі з комуністом Отто Куусіненом – і далі Москва цинічно заявила, що не веде війну, а лише "допомагає законному уряду", з яким одразу підписала договір про взаємодопомогу.

Цікавий факт: коли почалися жорстокі бомбардування житлових кварталів Гельсінкі, а світова спільнота обурилася, той самий В'ячеслав Молотов заявив по радіо, що радянські літаки скидають не бомби, а "продовольство голодним фінам". Самі фіни з чорним гумором прозвали радянські касетні бомби "хлібними кошиками Молотова", а запальні суміші, якими вони масово палили ворожі танки, охрестили "коктейлями для Молотова".

Хай там які зібрало сили радянське командування, але воно проігнорувало географію та клімат. Фінляндія – це країна тисяч озер, густих лісів та вузьких ґрунтових доріг, які й перетворилися на смертельні пастки для важкої радянської техніки. Ще й температура тієї зими впала до аномальних -40 градусів.

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Як СРСР втратив 100 000 солдатів за 3 місяці у Фінляндії: дивіться відео Document_history

Виходило так, що радянські війська, одягнені у темні шинелі, були прив'язані до доріг і страждали від обморожень, а фіни тим часом успішно використовували свою знамениту тактику мотті (motti) з мобільними загонами лижників у білих маскувальних халатах, а також зі знаменитими снайперами (найвідоміший з них – Сімо Гяюгя на прізвисько "Біла смерть", який за неповні 100 днів війни знищив понад 500 радянських солдатів).

Вони розрізали розтягнуті радянські колони на ізольовані фрагменти, а потім методично їх знищували. Класичним прикладом цієї тактики стала битва при Суомуссалмі, де фіни повністю розгромили дві елітні радянські дивізії (одна з них, на жаль, значною мірою складалася з українців) та захопили сотні одиниць техніки.

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Величезну роль у цій стійкості відіграла постать головнокомандувача фінської армії Карла Густава Еміля Маннергейма. Його беззаперечний авторитет та грамотна стратегія стали тим фактором, який дозволив об'єднати націю. Перед радянською загрозою згуртувалися навіть колишні непримиренні політичні вороги, ставши пліч-о-пліч на захист своєї незалежності.

СРСР тоді зазнав катастрофічних втрат, а це понад сто тисяч тільки загиблих і зниклих безвісти – та тут варто розуміти, що вони були зумовлені не лише фінською майстерністю, але й наслідками сталінського Великого терору 1937 – 1938 років. Репресії знищили найдосвідченіших офіцерів Червоної армії, а замінили їх політично лояльними, але тактично некомпетентними командирами.

У підсумку замість швидкої перемоги Радянський Союз дістав міжнародну ізоляцію. Вже 14 грудня 1939 року Ліга Націй виключила СРСР зі своїх лав за неспровоковану агресію, а міф про непереможність комуністичної армії розбився об лінію Маннергейма на Карельському перешийку.

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Усе, що варто знати про Зимову війну 1939 року: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Якою ціною Фінляндія вирвала своє право на існування?

Дива не тривають вічно, особливо коли мовиться про протистояння з імперією, що має невичерпні людські ресурси. На початку 1940 року, усвідомивши масштаб катастрофи, радянське командування змінило тактику – командувачем став Семен Тимошенко, який сконцентрував на Карельському перешийку безпрецедентну кількість артилерії. Почався методичний нищівний вогневий вал, який просто стирав бетонні доти лінії Маннергейма.

Фінська армія, виснажена безперервними боями, почала відчувати критичну нестачу боєприпасів та резервів. Західні демократії традиційно висловлювали глибоке занепокоєння і надсилали гуманітарну допомогу, але обіцяний англо-французький експедиційний корпус так і не встиг прибути на допомогу. Тож перед загрозою повного знищення нації фінський уряд пішов на важкі переговори.

12 березня 1940 року було підписано Московський мирний договір, а наступного дня бойові дії припинилися. Умови були суворими – Фінляндія втратила 11% своєї території, разом із Карельським перешийком та другим за величиною містом Вііпурі (нині Виборг). Близько 422 тисяч карелів (12% населення країни) вимушено покинули домівки, щоб не залишатися під радянською окупацією. Також країна втратила 30% економічного потенціалу.

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Утім, аналізуючи підсумки Зимової війни з перспективи сучасної світової історії, стає очевидним, що Фінляндія здобула стратегічну перемогу. На відміну від країн Балтії, які СРСР повністю анексував, фіни зберегли свою державність, демократичний устрій та національну гідність. Ціна цієї свободи була високою (близько 26 тисяч загиблих фінських воїнів), але цілком виправданою.

Зимова війна подарувала світові концепцію Sisu – унікальної фінської стійкості перед загрозою безнадійних обставин. А ще довела, що навіть найменша нація здатна зупинити левіафана, якщо вона готова битися за кожен сантиметр своєї землі.