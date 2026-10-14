И как же прискорбно осознавать, что эта история – о двух бочках золотых дукатов, якобы тайно переправленных в лондонский Сити в 1723 году – всего лишь байка. Однако безжалостные агенты советских спецслужб, растерянные британские банкиры и страницы ведущих западных газет не знали об этом, когда вокруг золота Полуботка разразилась финансовая лихорадка. Как это было, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как две воображаемые бочки казацких дукатов заставили Банк Англии оправдываться?

Для европейской истории этот случай остается уникальным феноменом массового психоза и политического мифотворчества. А суть легенды такова: пока в сырых казематах Петропавловской крепости умирал непокоренный украинский лидер Павел Полуботок, на другом конце континента, в стерильных хранилищах Банка Англии, якобы начали тикать неумолимые финансовые часы. Мол, в 1723 году наказной гетман еще до своего ареста тайно переправил туда огромный золотой запас казацкой старшины – и оставил его на хранение под баснословные проценты. И вот это сокровище, согласно завещанию Полуботка, должно вернуться Украине, когда она станет независимой.

Сумма накопленных за столетие процентов должна была бы стать настолько астрономической, что способна была бы сделать каждого украинца миллионером. Но призрак безграничного богатства был чрезвычайно соблазнительным задолго до наших дней – именно он заставил даже прагматичных чекистов в 1920-х годах тратить драгоценную валюту на шпионские игры в европейских столицах. Этот этап саги начался в период между двумя мировыми войнами, когда Советский Союз остро нуждался в твердой валюте для индустриализации.

Советские агенты (из ЧК, ОГПУ, а впоследствии НКВД) активно "прощупывали" европейские финансовые учреждения в поисках любых активов, принадлежавших бывшей Российской империи или ее подданным. Легенда о 200 тысячах золотых монет, отправленных на английском судне из Архангельска в Лондон, стала для чекистов настоящей идеей фикс. Ну, а Банк Англии всегда был учреждением, гордящимся своей педантичностью и непрерывным ведением реестров с момента основания в 1694 году – поэтому архивариусам на Треднидл-стрит действительно пришлось скрупулезно проверять старинные фолианты, чтобы ответить на запросы, пусть и неофициальные, советской агентуры.

Золото Полуботка – правда или вымысел: смотрите видео naspravdi1

Официальная позиция Банка Англии, сформулированная еще тогда и остающаяся неизменной и юридически безупречной по состоянию на 2026 год, категорична – никакого депозита от Павла Полуботка, его сыновей или доверенных лиц никогда не поступало и не существовало. И хотя даже сама логистика тайной перевозки такого колоссального количества физического золота через вражеские границы на английское судно в 1720-х годах граничит с абсолютной невозможностью, советский репрессивный аппарат потратил значительные ресурсы на погоню за этим призраком – что ярко демонстрирует опьяняющую силу мифа.

Почему легенду о золоте Полуботка называют гениальной политической иллюзией?

И здесь стоит напомнить, что настоящий международный резонанс эта история получила в 1990 году, когда миф неожиданно воскрес. Ведущие западные издания, такие как The New York Times, The Times и The Independent, с нескрываемым удивлением освещали новости о том, что парламент республики, стоящей на пороге независимости, со всей серьезностью создал специальный комитет для поиска лондонского клада. Для западных обозревателей это напоминало сюжет из магического реализма, что внезапно стал государственной политикой.

Конечно, экономисты мгновенно разбили эту легенду вдребезги с помощью элементарной математики. Эксперты подсчитали – если положить 200 тысяч золотых монет под заявленные в легенде 7,5% годовых с капитализацией процентов, то за почти три столетия сумма выросла бы до астрономических, триллионных масштабов. Согласно правилу сложного процента, объем этого долга в тысячи раз превысил бы стоимость всего золота, добытого человечеством за всю историю своего существования. Выплатить такой долг физически невозможно – это привело бы к коллапсу всей мировой экономической системы.

Но даже если бы этот депозит существовал – согласно британскому законодательству, эти средства еще в XIX веке были бы признаны бесхозными и перешли бы в собственность Короны. Ни одно современное государство не имеет права наследовать частные вклады физических лиц XVIII века. Поэтому на сегодня историю о золоте Полуботка изучают не как факты из прошлого, а как классический пример социального эскапизма, когда общество коллективно хватается за сказку о внезапном богатстве. Этот миф так никому и не принес ни одного фунта стерлингов – но вошел в историю как самая дорогая иллюзия Европы.