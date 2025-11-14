На Хмельниччині пролунали вибухи: у бік Старокостянтинова летіли "Кинджали"
- Ввечері 14 листопада в Хмельницькій області пролунали вибухи через запуск "Кинджалів" російськими військами.
- О 21:20 була оголошена повітряна тривога, а о 21:30 вибухи були чутні в регіоні.
Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 14 листопада ворожі війська вкотре запустили "Кинджали".
Внаслідок цього у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Дивіться також У Харкові чули вибухи
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
О 21:20 по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". За кілька хвилин після цього у Повітряних силах попереджали, що ракета з Житомирщини рухається курсом на Старокостянтинів. Вже о 21:30 на Хмельниччині було гучно.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
У ніч на 14 листопада Росія вкотре комбіновано атакувала Київ. Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб, а кількість жертв нічного обстрілу – до 6.
Окрім цього, російські дрони атакували ринок у Чорноморську, внаслідок чого загинуло двоє людей і десятеро отримали поранення. Атака спричинила значні пошкодження міської площі, магазинів, приватного транспорту, в одному з коледжів вибило вікна.
Також Росія атакувала Одеську область, що спричинило пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів, але без наслідків не минулося, спалахнули пожежі.
Варто зауважити, що Росія безперервно атакує Одесу дронами "Шахед" та "Гербера", запускаючи їх по кілька одиниць кожні кілька годин для виснаження ППО. Ці атаки націлені на енергетичну інфраструктуру, проте деякі нальоти не мають конкретних цілей, а спрямовані на створення навантаження на радари.
Вранці 13 листопада країна-агресорка також атакувала Україну ударними дронами. Мешканці Миколаєва чули вибух. Згодом Віталій Кім уточнив, що внаслідок ворожої атаки "Шахедом" по місту постраждали 6 людей. Троє з них – у важкому стані. Очільник ОВА зазначив, що під атакою в місті була промислова інфраструктура. В ДСНС вказали, що під час ворожої атаки на об’єкт промислової інфраструктури в Миколаєві виникла пожежа.