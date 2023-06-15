Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Хорватський уряд визнав Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. У МЗС Хорватії пояснили, що під Голодомором розуміють насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленков заявив, що уряд Хорватії 15 червня підтримав ініціативу їхнього парламенту та визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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Що відомо про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті,

– заявив Андрій Пленкович на відкритій частині засідання уряду.

Окрім того, статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич пояснив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, який комуністичний сталінський режим навмисно організував в Україні в період 1932 – 1933 років.

За словами Лучича, це злочин геноциду проти українського народу.

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13 червня парламент Люксембургу визнав Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Дмитро Кулеба заявив, що вважає це голосування "історичним".

23 травня таке ж рішення ухвалила Словенія. Парламент країни назвав це рішення "політичним актом з фальшивими передумовами".

Перед цим Голодомор геноцидом українського народу визнала Франція, Ісландія та інші. Зокрема, станом на 23 березня 2023 року визнали Голодомор геноцидом українського народу Австралія, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Європейський Союз, Ірландія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія.