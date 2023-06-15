Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Хорватское правительство признало Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. В МИДе Хорватии пояснили, что под Голодомором понимают насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленков заявил, что правительство Хорватии 15 июня поддержало инициативу их парламента и признало Голодомор геноцидом украинского народа.

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Что известно о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте,

– заявил Андрей Пленкович на открытой части заседания правительства.

Кроме того, статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич пояснил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор как насильственный голод, который коммунистический сталинский режим намеренно организовал в Украине в период 1932 – 1933 годов.

По словам Лучича, это преступление геноцида против украинского народа.

Последние новости о признании Голодомора геноцидом украинцев

13 июня парламент Люксембурга признал Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Дмитрий Кулеба заявил, что считает это голосование "историческим".

23 мая такое же решение приняла Словения. Парламент страны назвал это решение "политическим актом с искусственными предпосылками".

Перед этим Голодомор геноцидом украинского народа признала Франция, Исландия и другие. В частности, по состоянию на 23 марта 2023 года Голодомор признали геноцидом украинского народа Австралия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Европейский Союз, Ирландия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия.