Садівники її обожнюють: яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу
20 березня, 18:14
Садівники її обожнюють: яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу

Альона Гогунська
Основні тези
  • Тюльбагія фіолетова має запах, схожий на часник, що відлякує кротів та інших шкідників.
  • Рослину рекомендують висаджувати як природний бар'єр уздовж доріжок та клумб.

Кроти здатні серйозно нашкодити городам і клумбам, адже прокладаючи підземні ходи, вони руйнують коріння рослин. Хоча для боротьби з ними існують хімічні засоби, вони можуть становити небезпеку для домашніх тварин і корисних мешканців саду. Тому все більше дачників звертають увагу на природні методи захисту.

Одним із таких рішень називають декоративну рослину – тюльбагію фіолетову, яку ще часто називають "африканським часником". Про це повідомляє Homes & Gardens.

Що відомо про рослину?

Тюльбагія – це багаторічна рослина родом із Південної Африки, яка вирізняється невибагливістю та може рости на одному місці кілька років поспіль. Вона формує густі кущі з вузького листя та прикрашає сад ніжними фіолетовими квітами, що з'являються на початку літа. Головна особливість рослини – її запах. 

При пошкодженні листя виділяється аромат, схожий на часник. Це пояснюється наявністю сірковмісних сполук у складі рослини. Саме вони роблять тюльбагію малопривабливою для багатьох тварин і шкідників. Дослідження показують, що Tulbaghia violacea містить біологічно активні речовини з антимікробними та інсектицидними властивостями. Зокрема, її екстракти демонструють здатність пригнічувати розвиток грибків і шкідливих організмів.

Чому її уникають кроти?

Хоча прямих наукових досліджень саме щодо кротів небагато, експерти BBC Gardeners' World Magazine пояснюють ефект просто: різкий "часниковий" запах є неприємним для багатьох підземних тварин. Через це вони намагаються уникати ділянок, де росте тюльбагія. 

Окрім кротів, рослина може відлякувати: 

  • деяких комах-шкідників,
  • інших дрібних тварин.


Тюльбагія здатна "вигнати" кротів з городу / Фото Unsplash

Як правильно висаджувати?

Садівники радять використовувати тюльбагію як природний бар'єр, висаджуючи: 

  • по периметру ділянки,
  • уздовж доріжок,
  • навколо грядок або клумб.

Так утворюється своєрідна "ароматна лінія", яка допомагає зменшити ризик появи небажаних гостей. Окрім захисних властивостей, тюльбагія має ще одну перевагу – вона прикрашає сад протягом усього літа. Цвітіння триває з червня до серпня, а регулярне видалення зів'ялих квітів стимулює появу нових бутонів.

Яка квітка допоможе врятувати врожай від слимаків?

  • Слимаки – одні з найнеприємніших шкідників у городі. Вони здатні за лічені ночі пошкодити молоді сходи, полуницю, салат та інші ніжні культури. Саме тому садівники дедалі частіше шукають природні способи захисту грядок без використання хімії.
  • Одним із таких рішень вважається настурція – яскрава декоративна квітка, яка не лише прикрашає ділянку, а й виконує роль природного "захисника" врожаю.
  • Настурція містить у своєму складі речовини, що є абсолютно безпечними для людей, але водночас неприємними для слимаків та інших молюсків. Її запах і особливі біохімічні сполуки створюють своєрідний бар’єр, який відлякує шкідників і змушує їх оминати ділянки, де росте ця рослина.