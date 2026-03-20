Садівники її обожнюють: яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу
- Тюльбагія фіолетова має запах, схожий на часник, що відлякує кротів та інших шкідників.
- Рослину рекомендують висаджувати як природний бар'єр уздовж доріжок та клумб.
Кроти здатні серйозно нашкодити городам і клумбам, адже прокладаючи підземні ходи, вони руйнують коріння рослин. Хоча для боротьби з ними існують хімічні засоби, вони можуть становити небезпеку для домашніх тварин і корисних мешканців саду. Тому все більше дачників звертають увагу на природні методи захисту.
Одним із таких рішень називають декоративну рослину – тюльбагію фіолетову, яку ще часто називають "африканським часником". Про це повідомляє Homes & Gardens.
Що відомо про рослину?
Тюльбагія – це багаторічна рослина родом із Південної Африки, яка вирізняється невибагливістю та може рости на одному місці кілька років поспіль. Вона формує густі кущі з вузького листя та прикрашає сад ніжними фіолетовими квітами, що з'являються на початку літа. Головна особливість рослини – її запах.
При пошкодженні листя виділяється аромат, схожий на часник. Це пояснюється наявністю сірковмісних сполук у складі рослини. Саме вони роблять тюльбагію малопривабливою для багатьох тварин і шкідників. Дослідження показують, що Tulbaghia violacea містить біологічно активні речовини з антимікробними та інсектицидними властивостями. Зокрема, її екстракти демонструють здатність пригнічувати розвиток грибків і шкідливих організмів.
Чому її уникають кроти?
Хоча прямих наукових досліджень саме щодо кротів небагато, експерти BBC Gardeners' World Magazine пояснюють ефект просто: різкий "часниковий" запах є неприємним для багатьох підземних тварин. Через це вони намагаються уникати ділянок, де росте тюльбагія.
Окрім кротів, рослина може відлякувати:
- деяких комах-шкідників,
- інших дрібних тварин.
Тюльбагія здатна "вигнати" кротів з городу / Фото Unsplash
Як правильно висаджувати?
Садівники радять використовувати тюльбагію як природний бар'єр, висаджуючи:
- по периметру ділянки,
- уздовж доріжок,
- навколо грядок або клумб.
Так утворюється своєрідна "ароматна лінія", яка допомагає зменшити ризик появи небажаних гостей. Окрім захисних властивостей, тюльбагія має ще одну перевагу – вона прикрашає сад протягом усього літа. Цвітіння триває з червня до серпня, а регулярне видалення зів'ялих квітів стимулює появу нових бутонів.
Яка квітка допоможе врятувати врожай від слимаків?
- Слимаки – одні з найнеприємніших шкідників у городі. Вони здатні за лічені ночі пошкодити молоді сходи, полуницю, салат та інші ніжні культури. Саме тому садівники дедалі частіше шукають природні способи захисту грядок без використання хімії.
- Одним із таких рішень вважається настурція – яскрава декоративна квітка, яка не лише прикрашає ділянку, а й виконує роль природного "захисника" врожаю.
- Настурція містить у своєму складі речовини, що є абсолютно безпечними для людей, але водночас неприємними для слимаків та інших молюсків. Її запах і особливі біохімічні сполуки створюють своєрідний бар’єр, який відлякує шкідників і змушує їх оминати ділянки, де росте ця рослина.