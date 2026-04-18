Кріп швидко самосіється і "захоплює" грядки: чому це насправді плюс, а не мінус

Багато городників не надають великого значення кропу, вважаючи його звичайною зеленню. Однак ця рослина може бути дуже корисною для городу.

Часто дачники нарікають, що кріп швидко самосіється і "захоплює" грядки. Але насправді це не проблема, а перевага. Про це пише "Радіо Трек".

Чим корисний кріпн на городі?

Його активне розростання допомагає природно покращувати стан ґрунту без додаткових зусиль.

Кріп має здатність оздоровлювати землю: він знижує ризик розвитку хвороб і частково відлякує шкідників.

Крім того, коренева система рослини розпушує ґрунт, роблячи його більш повітропроникним, а після перегнивання зелена маса збагачує землю корисними речовинами.

Завдяки цим властивостям кріп добре впливає на інші культури.

Його рекомендують висаджувати поруч із огірками, редискою, капустою, часником і томатами – таке сусідство може сприяти кращому росту рослин і здоровішому врожаю.

Отже, кріп – це не просто ароматна добавка до страв, а ще й природний помічник для городу, який покращує ґрунт і підтримує здоров'я рослин.

Кріп покращує стан ґрунту / Фото Pinterest

Біля яких культур не варто садити кріп?

Водночас є культури, з якими кріп поєднується погано. Як пише Modern Harvest, це:

кінза та кмин . Вони – погані сусіди, бо можуть перезапилюватися з кропом. Як наслідок – виходить гібрид із дивним смаком.

. Вони – погані сусіди, бо можуть перезапилюватися з кропом. Як наслідок – виходить гібрид із дивним смаком. морква . Вона належить до тієї ж родини, що й кріп, тому їх не радять садити поруч. Кріп може приваблювати морквяну муху. До того ж на ранніх етапах рослини мають схожий вигляд, і їх легко переплутати.

. Вона належить до тієї ж родини, що й кріп, тому їх не радять садити поруч. Кріп може приваблювати морквяну муху. До того ж на ранніх етапах рослини мають схожий вигляд, і їх легко переплутати. перець та інші пасльонові. Гострий і солодкий перець, а також баклажани краще тримати подалі від кропу, адже дорослий кріп може пригнічувати їхній ріст.

