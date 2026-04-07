Чим натерти вікна, аби вони залишалися чистими навіть після дощу: секретний інгредієнт

З приходом весни багато господинь думають про те, як не просто вимити вікна, а закріпити результат надовго. Адже навіть після ретельного прибирання перший же дощ залишає на склі розводи та пил, змушуючи знову братися за ганчірку.

Фахівці Economic Times пояснюють: звичайні мийні засоби добре прибирають бруд, але не створюють захисного шару.

Дивіться також Один малярний трюк одразу зробить ваш дім дорожчим на вигляд

Саме тому скло швидко знову забруднюється. Водночас існують прості й доступні способи, які дозволяють значно продовжити чистоту вікон – і більшість із них давно відомі ще з минулих десятиліть.

Які методи добре працюють?

Нашатир або оцет: простий базовий варіант

Один із найпоширеніших методів – використання розчину на основі нашатирного спирту або оцту. Для цього достатньо розчинити столову ложку засобу в літрі води та протерти вже чисте скло. Такий розчин не лише видаляє залишки бруду, а й створює тонку плівку, яка уповільнює осідання пилу.

Порошкоподібні засоби: несподіваний ефект

Крейда, крохмаль або навіть зубний порошок також можуть допомогти. Їх розводять у воді (пропорції залежать від обраного інгредієнта) і наносять на скло, після чого ретельно полірують. У результаті поверхня стає більш гладкою і менш схильною до появи розводів.



Чим натерти вікна, аби вони залишалися чистими / Фото Unsplash

Гліцерин: довготривалий захист

За даними Yahoo, найефективнішим способом вважається використання гліцерину. Суміш із води, гліцерину та кількох крапель спирту наносять на чисте сухе скло. Після полірування утворюється невидима плівка, яка відштовхує пил і вологу. Завдяки цьому вікна можуть залишатися чистими значно довше – іноді навіть кілька місяців.

Який секретний інгредієнт допоможе натерти скло за секунди?

Раніше ми писали про ще один розчин, який допоможе ефективно натерти скло. Для його приготування знадобиться:

1 склянка води,

1 склянка оцту,

2 чайні ложки крохмалю в пляшці з розпилювачем.

Усі компоненти потрібно змішати у пляшці з розпилювачем і добре збовтати перед використанням – крохмаль має властивість осідати. Оцет ефективно розчиняє жир і бруд, вода знижує концентрацію та допомагає рівномірно нанести засіб, а крохмаль виконує ключову роль – полірує поверхню та "запечатує" дрібні нерівності скла. Саме завдяки цьому після висихання не залишається розводів.

Як використовувати:

Розпиліть суміш на скло. Протріть м'якою тканиною або паперовим рушником. За потреби відполіруйте сухою ганчіркою.

У результаті скло стає прозорим і блискучим буквально за кілька рухів. До того ж такий розчин не лише очищає, а й трохи сповільнює повторне осідання пилу.