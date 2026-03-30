Отримаєте повні кошики ягід: чим удобрити полуницю навесні, щоб мати багатий врожай

Рясний урожай полуниці залежить від правильного весняного догляду. Якщо надати кущам потрібне живлення після зими, вони швидше відновляться і віддячать великими, солодкими ягодами.

Після зимового періоду полуниця виснажена, тому важливо підживлювати її вчасно. Добре живлення допомагає рослині швидко наростити листя, утворити більше квітконосів і дати якісний урожай. Про це пише ТСН.

Чим підживити полуницю, щоб був щедрий врожай?

Перегній або компост покращують структуру ґрунту, утримують вологу та забезпечують тривале живлення. Вони розкладають тонкий шар навколо кущів.

Деревний попіл підвищує цукристість ягід, зміцнює рослини. Можна розсипати під кущами або розчинити у воді для поливу.

Дріжджове підживлення стимулює зростання кущів, активізує мікрофлору ґрунту і розвиток коренів. Його застосовують не частіше двох разів за сезон.

Настій кропиви – природне джерело азоту і мікроелементів, яке стимулює зелень та підвищує імунітет рослин.

Комплексне мінеральне добриво використовують, коли з'являються бутони, для підтримки росту та формування ягід.

Правильне весняне підживлення гарантує здорові кущі та щедрий урожай на все літо / Фото Pinterest

Як виростити солодку та соковиту полуницю?

Полуниця росте легко, якщо забезпечити їй достатньо світла, води, родючого ґрунту та підходящу температуру.

Як пише Martha Stewart, є три основні види для домашнього вирощування:

Червневі дають великий урожай одночасно.

Багаторазові дають кілька врожаїв за сезон.

Денно-нейтральні – подібні до багаторазових, але не залежать від тривалості світлового дня.

Найкращий час для посадки – рання весна (березень – початок квітня), коли ґрунт трохи прогрівся і не дуже вологий.

Червневі сорти можна садити восени, а багаторазові та денно-нейтральні – навіть у грудні, щоб мати врожай навесні.

Ряди повинні бути 60 сантиметрів шириною і підняті на 15 сантиметрів. Відстань між рядами – 90 – 120 сантиметрів для зручності догляду та росту рослин.

Глибина посадки корони полуниці дуже важлива: якщо посадити занадто глибоко, листя не з'явиться, а якщо занадто мілко – рослина може пересохнути.

Для здорового росту полуниці ґрунт має бути з pH 5,5–6,5, а у верхні 15 сантиметрів бажано внести компост. Рослина потребує не менше 2,5 сантиметра води на тиждень. Поливати слід, коли ґрунт сухий.

Полуниця любить сонце – щонайменше 8 годин прямого світла щодня, а в приміщенні їй потрібне яскраве непряме світло або спеціальні лампи.

Добриво використовують збалансоване навесні та під час появи ягід.

Оптимальна температура для росту – від 10 до 27 градусів тепла.

Мульча зі соломи чи іншого матеріалу допомагає зберегти вологу й захищає від бур'янів.

Саджайте полуницю поруч з травами (базилік, чебрець) для захисту від шкідників та залучення корисних комах.

У перший рік видаляйте квіткові бруньки та зайві вуса, щоб рослина добре прижилася. Далі видаляйте старе, пожовкле листя та загущені ділянки для профілактики хвороб.

