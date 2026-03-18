Навіть засохлий жир на стінах розчиниться за 5 хвилин: як його швидко відмити

Стіни в будинку часто стають не просто фоном для інтер'єру, а перетворюються на "пам'ятник" повсякденного життя. На них з часом з'являються відбитки пальців, розводи від рідин та складні для видалення плями. Особливо це помітно на пофарбованих поверхнях, де неправильне чищення може залишити сліди або пошкодити фарбу.

Популярний інтернет-журнал Hunker поділився перевіреними способами, як швидко очистити стіни від жиру та плям, не пошкодивши їхнього покриття.

Що справді допоможе прибрати жир зі стін?

Перш за все, варто визначити тип фарби на стінах. Матові поверхні потребують обережного очищення, бо вони менш стійкі до тертя, тоді як глянцеві або напівглянцеві фарби витримують регулярне чищення та контакт з вологою.

Для стін, пофарбованих олійною або латексною фарбою , ефективним засобом стане суміш води, білого оцту та миючого для посуду. Кислотна природа оцту розщеплює жир, не руйнуючи фарбу.

Для глянцевих поверхонь можна використовувати харчову соду. Легка абразивність допомагає відокремити залишки жиру: пасту з соди та води наносять на пляму, залишають на кілька хвилин і акуратно протирають м'якою тканиною.

Важливо пам'ятати: оцет і сода не підсилюють дію один одного, а при змішуванні частково нейтралізують ефект, тому краще застосовувати їх окремо. Як пише AOL, ці прості підручні засоби дозволяють позбутися навіть засохлого жиру за лічені хвилини, зберігаючи чистоту та безпеку фарбованих стін у будинку.



