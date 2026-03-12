Чому все більше людей відмовляються від газонів: що посадити замість них у 2026 році

Сьогодні багато власників будинків відмовляються від традиційних газонів і замінюють їх більш стійкими, природними та менш вимогливими до догляду варіантами.

Дедалі більше популярності набуває тренд "менше газону". Він передбачає зменшення площ газону або повну відмову від нього. Про це пише Real Simple.

Чому люди відмовляються від газонів?

Люди відмовляються від газону через велику кількість роботи, яку той потребує. Це і полив, і косіння, і підживлення.

Тюрф, штучна трава, був одним з перших замінників традиційного газону. Він частково відчувався як справжня трава, але потребував набагато менше догляду та води.

Проте популярність тюрфу дуже швидко впала. Оскільки він дуже нагрівається на сонці, вицвітає і однаково потребує очищення і заміни у пошкоджених місцях.

Що замінює газон у дворах у 2026 році?

Власники будинків шукають більш практичні та природні альтернативи трав'яним покривам.

Однією із них є повне або часткове "відновлення дикої природи", коли двір поступово повертають у природний стан. Для цього траву видаляють або розбивають, а на її місці висаджують місцеві рослини, польові квіти та інші елементи середовища для тварин. Такий метод можна застосувати як на невеликій частині двору, так і перетворити весь газон на луку. Цей тренд особливо популярний серед молодих поколінь, які прагнуть більш гармонійного й природного способу життя, а для деяких це також спосіб по-своєму протестувати проти традиційних газонів.

Ще одним варіантом є використання природного каменю. Його застосовують як декоративний елемент або, у посушливих регіонах, покривають ним більшу частину газону.

Кам'яні патіо служать довго і з часом стають лише привабливішими на вигляд, а гравійні доріжки допомагають забезпечити дренаж.

Комбіновані клумби з кам'яними бордюрами додають кольору і декоративності, не потребуючи при цьому стільки догляду, як традиційний газон.

Популярними стають також низькорослі ґрунтопокривні рослини, які швидко розростаються і утворюють щільне покриття. Такі рослини створюють зручні для ходіння ділянки, додають текстури, сезонного кольору і цінності для місцевої екосистеми.

До них належать повзучий чебрець, місцева осока, лісова суниця, повзучий флокс та низькорослі місцеві фіалки. Вони пригнічують бур'яни, зменшують потребу у косінні та роблять двір більш різноманітним і природним.

Замість газонів оберіть низькорослі ґрунтопокривні рослини / Фото Pinterest

Як зробити газон більш екологічним?

Газони часто критикують за надмірне використання води та потребу у регулярному догляді. Втім, газон можна зробити більш "екологічним". Головні принципи – менше хімії, менше косіння і більше природи. Про це пише The Guardian.

Передусім, варто зменшити площу газону або залишити частину трави високою. Довга трава створює притулок для комах, птахів і дрібних тварин, а також підтримує біорізноманіття завдяки квітам та насінню. Можна посіяти дикий квітковий газон або прокласти лише доріжку через високі зарості – це красиво і водночас корисно для природи.

Косіння має бути рідшим. Часті скошування виснажують ґрунт і підвищують потребу у воді. Довший трав'яний покрив краще зберігає вологу й забезпечує тінь для коріння.

Полив скорочуйте, особливо під час посухи. Газон може трохи підсохнути – після дощів він відновиться. Додатково можна збирати дощову воду у бочки для екстрених випадків.

Замініть бензинову газонокосарку на електричну, бажано акумуляторну – це знижує шкідливий вплив на повітря і довкілля.

Добриво можна зробити самостійно. Замість хімії використовуйте органічні засоби: настої кропиви, комфреї або залишки трави після косіння, які перегнивають і збагачують ґрунт.

Нарешті, уникайте гербіцидів. Невеликі бур'яни варто видаляти вручну спеціальними ножами або гребенями для прополювання. Якщо рослинність розрослася сильно – або прийміть її як частину екосистеми, або покращуйте ґрунт і пересівайте траву заново.

Таким чином, навіть звичайний газон може стати корисним для природи, економним і красивим.

