Не жалюзі і не штори: кращий спосіб оформити кухонні вікна у 2026 році

Щоб оновити кухню без ремонту, достатньо змінити оформлення вікон. Класичні штори роблять простір затишним, а жалюзі зручні для регулювання світла. Втім, сьогодні дизайнери пропонують більш сучасні та легкі рішення.

Йдеться про віконну плівку та полиці перед вікном. Про це пише House Digest.

Як оформити вікна на кухні у 2026 році?

Віконна плівка – це тонкий декоративний матеріал, який наклеюється прямо на скло зсередини. Він не закриває вікно повністю, але змінює його вигляд і функціональність.

Переваги:

приватність – з вулиці складніше побачити інтер'єр, особливо ввечері;

захист від сонця – менше вигорають меблі та поверхні;

більше світла, ніж з фіранками – кухня залишається світлою;

чистий мінімалістичний вигляд – немає тканин і карнизів;

дизайн-можливості: імітація матового скла, геометричні візерунки, декоративні "вітражі", сучасні графічні елементи;

недорога альтернатива ремонту легко оновити інтер'єр, яка підходить для сучасних і класичних кухонь.

Мінуси:

дешеві плівки можуть з часом жовтіти;

складно переклеїти без помилок;

неправильна установка псує вигляд.

Полиці перед вікном – це більш декоративне і функціональне рішення: полиці монтуються прямо перед вікном або частково його перекривають. На них ставлять кімнатні рослини скляний або декоративний посуд, книги з рецептами, невеликі кухонні аксесуари.

Переваги:

додають "живого" інтер'єру;

створюють стильну композицію;

частково закривають вікно для забезпечення приватності;

дають додаткове місце для зберігання;

Недоліки:

при неправильному оформленні має вигляд безладу;

може зменшити кількість природного світла;

інколи потрібен професійний монтаж.

Полиці перед вікном додають інтер'єру "живості" / Фото Pinterest

Замість традиційних штор і жалюзі все частіше використовують мінімалістичну плівку або декоративні полиці. Обидва варіанти допомагають зробити простір більш стильним без дорогого ремонту.

Які штори краще не обирати у 2026 році?

Штори сильно впливають на вигляд кімнати, і невдалий вибір може швидко зіпсувати інтер'єр та вимагати заміни.

Дизайнери радять уникати: