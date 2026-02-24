Укр Рус
Дім Затишний дім Тумби під раковиною більше не в моді: що обирають замість них у 2026 році
24 лютого, 13:25
5

Тумби під раковиною більше не в моді: що обирають замість них у 2026 році

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Класичні підлогові тумби у ванних кімнатах втрачають популярність через недоліки, пов'язані з вологою та візуальною важкістю.
  • У 2026 році популярними стають підвісні конструкції, металеві каркаси та вбудовані системи зберігання, які ефективно використовують простір.

Інтер'єр ванної кімнати – це повноцінний простір комфорту, і підходи до його оформлення швидко змінюються. Те, що донедавна вважалося стандартом – масивна тумба під умивальником із дверцятами та шухлядами – поступово зникає з сучасних проєктів.

На перший план виходять легкість, мінімалізм і продумані системи зберігання. Про це пише "Радіо Трек".

Дивіться також Керамічна плитка віджила своє: чим сьогодні оздоблюють ванну кімнату у Європі та США 

Чому класичні тумби втрачають популярність?

Підлогові тумби довго були звичним рішенням для ванної. Але вони мають низку недоліків:

  • погано переносять вологу;
  • з часом покриття розбухає або деформується;
  • швидко втрачають привабливий вигляд;
  • візуально обтяжують невеликий простір.

Висока вологість і перепади температур у ванній кімнаті пришвидшують зношення меблів. Тому все більше людей шукають альтернативу, яка буде довговічнішою та практичнішою. 

Головна тенденція 2026 року – підвісні конструкції

У Європі та скандинавських країнах дедалі частіше обирають:

  • підвісні консолі під умивальник;
  • відкриті металеві каркаси;
  • лаконічні полиці без громіздких бокових стінок;
  • вбудовані системи зберігання.

Такі меблі створюють відчуття простору в інтер'єрі. Крім того, вони не стоять безпосередньо на підлозі, а отже менше контактують із водою.

Оберіть підвісні консолі замість масивних шаф / Фото Pinterest

Особливо популярні металеві конструкції з антикорозійним покриттям – вони краще витримують вологе середовище. 

Ще одна зміна – відмова від відкритого зберігання. Якщо раніше косметику та побутову хімію залишали на видноті, то тепер актуальний принцип "чистих поверхонь". 

У тренді: 

  • вбудовані шафи до стелі;
  • приховані системи зберігання;
  • вузькі пенали;
  • модулі з внутрішніми органайзерами;
  • висувні ящики з роздільниками.

Головна ідея – кожен сантиметр має використовуватися максимально ефективно. 

Для невеликих ванних кімнат краще підходять підвісні моделі – вони візуально розширюють простір. У просторих приміщеннях можна встановлювати модульні системи з індивідуальним плануванням. 

Отже, масивні тумби під умивальником поступово залишаються в минулому. Їм на зміну приходять легкі, функціональні та продумані рішення. 

Які тренди у дизайні ванн пануватимуть у 2026 році?

Ванна кімната має бути не лише красивою, а й максимально зручною. Окрім хорошого зберігання та вентиляції, важливі плитка, кольори, освітлення й загальна атмосфера. Експерти поділилися, що буде в моді у 2026 році, пише Good Housekeeping.

  • Вбудовані ванни. Замість окремо стоячих знову популярні моделі, вмонтовані в нішу або платформу.
  • Архітектурні умивальники. Кам'яні раковини, інтегровані стільниці, м'які форми – ванна стає дизайнерським акцентом.
  • Розумне освітлення. Світло можна налаштовувати: яскраве вранці, тепле ввечері – для затишку.
  • Закриті душові зони. Замість повністю скляних кабін – окрема зона для душу з доступом до природного світла.
  • Парові душові. Вони допомагають розслабитися, зняти напруження, покращують стан шкіри та полегшують дихання, особливо в холодну пору року.
  • LED-підсвітка і розетки в шухлядах. Люди обирають підсвічені дзеркала та шафи, вбудовані місця для фена чи зубної щітки.
  • Індивідуальні шафи. У моді – меблі на замовлення з унікальним дизайном і кольором.
  • "Тиха розкіш" – це стриманий, елегантний стиль без зайвої помпезності. Простий дизайн поєднується з якісними матеріалами: натуральним деревом, фактурною плиткою ручної роботи та металевими деталями теплих відтінків.
  • Багаторівневе освітлення. Кілька джерел світла замість однієї лампи на стелі.
  • Камінь у всьому просторі. Один вид каменю на підлозі, стінах і умивальнику створить ефект розкоші.
  • Сауни у ванній. Все більше людей додають сауну прямо до спальні або ванної кімнати.
  • Повне облицювання плиткою. Стіни та навіть стеля можуть бути оздоблені плиткою різних форматів.
  • Темні, глибокі кольори. Насичені відтінки створюють відчуття спокою та затишку.
  • Підігрів підлоги – комфортна деталь, яку особливо цінують узимку.
  • Тепла фурнітура. Латунь, бронза та інші "теплі" металеві відтінки замість холодного хрому.

Чим ванни у США та Європи відрізняються?

Ванна кімната – важлива частина дому, але часто здається, що всі вони однакові. Насправді це не так. Наприклад, ванні у США відрізняються від європейських. 

  • Підігрівачі для рушників у Європі – звична річ, у США це додаткова опція.
  • Європейські ванні часто повністю захищені від води: душ можуть не відділяти склом, а злив розташований просто в підлозі. Це зручно для прибирання.
  • У Європі популярні ручні душові лійки, якими можна мити не лише себе, а й саму ванну кімнату. Часто є окремий вентиль, щоб перекрити воду лише у ванній.
  • Найбільша різниця – в унітазах. У США вони зазвичай стандартні, підлогові. У Європі вибір ширший: є настінні моделі з прихованим бачком, незвичні форми чаш, а туалет іноді розташований в окремій маленькій кімнаті. Також у Європі часто встановлюють окреме біде.