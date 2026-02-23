Переїзд із сюрпризом: чоловік придбав будинок разом із повним "набором" майна у Португалії

Блогер та відеограф з Білорусі Вадим Ключник придбав сільський маєток у Португалії та був приємно здивований тим, що отримав разом із нерухомістю. Під час ревізії нового помешкання він підрахував, що майна, яке залишили попередні власники, було приблизно на 10 тисяч євро.

Про свої пригоди він розповів на ютуб-каналі Vadim Key. Разом із дружиною Олесею та дітьми чоловік переїхав до будинку в сільській місцевості.

Який спадок лишили попередні власники?

Нові господарі зізнаються: під час кожного приїзду знаходять у домі щось нове. Серед знахідок – фортепіано, що потребує реставрації та налаштування. У нинішньому стані його вартість блогер оцінив приблизно у 400 євро. Також у будинку залишилися:

вінтажне металеве ліжко – близько 70 євро;

дерев'яне ліжко у стилі модерн – орієнтовно 150 євро;

прес для вина – 500 євро;

біде – 20 євро;

два унітази;

тачка;

дві годівниці для курей;

майже нова бензопила;

тример;

мийка високого тиску;

набір тарілок.

Окрім цього, у будинку залишилося чимало меблів – кухня, стіл, стільці, тумбочка, а також запас черепиці. Але справжня вишенька на торті – плитка Versace у ванній кімнаті. За словами Ключника, десять листів такої плитки можуть коштувати близько 7000 євро.

Як то кажуть – красиво жити не заборониш. Тепер у нас туалет з плиткою Versace,

– пожартував блогер.

В описі до відео він звернувся до підписників із запитанням: що саме їм сподобалося найбільше зі знайденого "спадку", та додав, що родина ще навіть не встигла перекопати сад – тож попереду можуть бути нові відкриття.



Скільки зараз коштують сільські будинки в Португалії?

Як пише Estatefy, у Португалії ціни на житло значно відрізняються залежно від регіону, стану та типу нерухомості. Загалом у сільських і менш популярних районах можна знайти будинки потребують ремонту або fixer-upper приблизно від 30 000 євро до 100 000 євро, а деякі об'єкти можуть коштувати дешевше, якщо вони потребують суттєвого оновлення або розташовані в дуже віддалених селах.

У той же час повністю відреставровані, готові до життя сільські будинки зазвичай коштують від 100 000 євро до 250 000 євро залежно від розміру, стану та розташування.

Раніше ми писали про українця, який збудував екологічний будинок у Карпатах з глини та природних матеріалів, експериментуючи з обігрівом за допомогою сонячних панелей та подрібнених чагарників.