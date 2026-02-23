О своих приключениях он рассказал на ютуб-канале Vadim Key. Вместе с женой Олесей и детьми мужчина переехал в дом в сельской местности.

Какое наследство оставили предыдущие владельцы?

Новые хозяева признаются: во время каждого приезда находят в доме что-то новое. Среди находок – фортепиано, требующее реставрации и настройки. В нынешнем состоянии его стоимость блогер оценил примерно в 400 евро. Также в доме остались:

винтажная металлическая кровать – около 70 евро;

деревянная кровать в стиле модерн – ориентировочно 150 евро;

пресс для вина – 500 евро;

биде – 20 евро;

два унитаза;

тачка;

две кормушки для кур;

почти новая бензопила;

триммер;

мойка высокого давления;

набор тарелок.

Кроме этого, в доме осталось немало мебели – кухня, стол, стулья, тумбочка, а также запас черепицы. Но настоящая вишенка на торте – плитка Versace в ванной комнате. По словам Ключника, десять листов такой плитки могут стоить около 7000 евро.

Как говорится – красиво жить не запретишь. Теперь у нас туалет с плиткой Versace,

– пошутил блогер.

В описании к видео он обратился к подписчикам с вопросом: что именно им понравилось больше всего из найденного "наследства", и добавил, что семья еще даже не успела перекопать сад – поэтому впереди могут быть новые открытия.



Сколько сейчас стоят сельские дома в Португалии?

Как пишет Estatefy, в Португалии цены на жилье значительно отличаются в зависимости от региона, состояния и типа недвижимости. В целом в сельских и менее популярных районах можно найти дома требующие ремонта или fixer-upper примерно от 30 000 евро до 100 000 евро, а некоторые объекты могут стоить дешевле, если они нуждаются в существенном обновлении или расположены в очень отдаленных деревнях.

В то же время полностью отреставрированные, готовые к жизни сельские дома обычно стоят от 100 000 евро до 250 000 евро в зависимости от размера, состояния и расположения.

Ранее мы писали о украинце, который построил экологический дом в Карпатах из глины и природных материалов, экспериментируя с обогревом с помощью солнечных панелей и измельченных кустарников.