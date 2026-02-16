Геніальна ідея чи катастрофа: у КМДА пояснили, чи варто сипати сіль у каналізацію взимку

У соціальних мережах останнім часом активно поширюється "лайфхак", який нібито допомагає уникнути замерзання каналізації взимку – засипати в злив сіль або заливати сольовий розчин. Однак у Київській міській державній адміністрації застерігають: такий спосіб не лише неефективний, а й може завдати шкоди системі водовідведення.

У КМДА наголосили, що використання солі як реагенту в каналізації може негативно вплинути на процес очищення стоків і створити додаткові проблеми для комунальних служб.

Чому каналізація не замерзає?

Фахівці пояснюють, що внутрішньобудинкова каналізаційна мережа працює за принципом самопливу. Якщо система правильно спроєктована та експлуатується, стоки ефективно відводяться без насосів і навіть у зимовий період не залежать від опалення в будівлі.

Тому замерзання каналізації практично виключене. Раніше про це заявляли й у КП "Київводоканал". Крім того, зовнішні каналізаційні мережі, куди потрапляють стоки з будинків, прокладені нижче рівня промерзання ґрунту. Для Київського регіону цей показник становить близько 1,2 метра, тож ризик замерзання таких труб мінімальний.



Чому не варто додавати сіль у каналізацію / Фото Unsplash

Чим небезпечна сіль у каналізації?

У КМДА застерігають: потрапляння стічних вод із високою концентрацією солі на очисні споруди може погано позначитися на процесі очищення. Зокрема, це здатне призвести до підвищення концентрації хлориду натрію у воді навіть після проходження всіх етапів очищення.

Додавання солі в каналізацію не є ефективним і доцільним способом запобігання її замерзанню. Більш дієвим буде дотримання правил експлуатації та недопущення засмічень,

– наголосили у зверненні КМДА.

Що категорично не можна викидати в каналізацію?

Комунальники зазначили, що головною причиною проблем із каналізацією є не мороз, а засмічення. Зокрема, у злив заборонено потрапляння таких речей:

жир і олія – охолоджуючись, тверднуть на стінках труб і "цементують" сміття;

харчові залишки – поступово утворюють щільні пробки;

волосся і шерсть – сплутуються й блокують злив у ванній;

наповнювач для котячого туалету – перетворюється на важку масу, схожу на бетон;

презервативи – не розкладаються й можуть працювати як корок;

засоби гігієни – серветки, підгузки, ватні палички не розчиняються у воді;

надлишок туалетного паперу – може закупорити трубопровід;

будівельне сміття – цемент і шпаклівка осідають на дні труб і руйнують систему.

