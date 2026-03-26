Садівників закликали не косити траву навесні: у чому причина

Садівникам радять косити газон якомога рідше або навіть взагалі не робити цього до кінця весни. Інакше ви можете зашкодити місцевим птахам.

Зазвичай птахи починають гніздуватися наприкінці березня. Вони часто оселяються в садах, особливо якщо там є годівниці або багато рослин, що забезпечують їжу. Про це пише Express.

Чому не потрібно косити траву навесні?

Фахівці з організації Food for Birds радять садівникам навесні трохи змінити підхід до косіння газону.

Вони пояснюють, що від висоти трави залежить виживання молодих птахів. Пташенята часто ховаються в довгій траві після того, як залишають гніздо, і часте косіння може знищити їхні укриття або навіть нашкодити їм. Крім того, часте косіння знищує комах і дикі квіти, якими пташенята харчуються, навчаючись добувати їжу.

Такі птахи, як дрозди, співочі дрозди, кропив'янки та іноді малинівки, часто гніздяться низько – у кущах, ожині або живоплотах. Шум газонокосарки також може стресувати птахів, заважаючи розмноженню та змушуючи батьків тимчасово залишати гнізда, через що пташенята стають уразливими для хижаків, наприклад котів.

Щоб допомогти місцевій фауні, експерти радять косити рідше або відкласти роботу до пізньої весни. Якщо ж ви таки хочете покосити газон, корисно спочатку оглянути його.

Також корисно залишати хоча б невелику ділянку трави нескошеною або косити лише частини газону по черзі, замість того щоб обробляти весь сад під час сезону гніздування.

Не косіть траву часто навесні

Як косити траву після потепління?

The Sun розповідає, як правильно косити траву після завершення холодів.

Зачекайте, поки трава досягне 5 – 8 сантиметрів у висоту. Під час першого косіння зрізайте не більше третини довжини листка.

Наприклад, якщо трава сягає 6 сантиметрів, скосіть лише 1 – 2 сантиметрів і встановіть ніж косарки на найвищий рівень.

Легкі залишки трави після косіння корисні, адже вони на 80% складаються з води і містять поживні речовини, наприклад азот. При розкладанні ці залишки повертають корисні речовини в ґрунт.

Після першого косіння важливо виконати шість кроків:

Ретельно розпушіть газон граблями. Це допоможе прибрати залишки моху та торфу, які заважають воді та повітрю проникати до коріння.

Використовуйте спеціальний аератор, взуття зі шипами або навіть просто садову виделку, щоб проробити отвори в ґрунті і забезпечити доступ повітря та води до коріння.

Засійте насіння на ділянках, де трави мало або немає.

За бажанням нанесіть тонкий шар добрива або верхнього ґрунту та акуратно розрівняйте, залишаючи траву видимою.

Якщо не прогнозується дощ, злегка полийте газон.

Утримайтеся від косіння 1 – 2 тижні. Поки верхній шар ґрунту не осів, не косіть, щоб не пошкодити ножі косарки.

