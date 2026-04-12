Виливати окріп у раковину – чому це погана ідея

Багато людей вважають, що окропом можна очистити забитий злив у мийці. Втім, насправді цей "лайфхак" може завдати більше шкоди, ніж користі.

У старих будинках іноді встановлені чавунні або мідні труби – вони витримують високу температуру. Але в більшості сучасних кухонь використовують пластикові труби (PVC). Про це пише Southern Living.

Чому окрім не можна виливати у мийку?

Пластикові труби міцні, але не розраховані на температуру кипіння води (100 градусів за Цельсієм). Зазвичай труби витримують гарячу воду приблизно до 60 градусів, тобто значно менше за окріп.

Якщо окріп швидко проходить трубами, шкоди може й не бути, але при повільному зливі або засміченні гаряча вода довше контактує з пластиком. Це може призвести до його розм'якшення, деформації або навіть пошкодження з'єднань.

Крім того, окріп не гарантує, що засмічення зникне – іноді воно просто зміщується глибше в трубу.

Краще не проводити експерименти з окропом на сучасній сантехніці. Наприклад, воду після макаронів варто трохи остудити перед тим, як зливати її в раковину. Якщо потрібно прочистити засмічення, спочатку варто спробувати прості інструменти – вантуз або спеціальний трос.

Не можна виливати у мийку окріп

Що ще не можна зливати у раковину?

Сантехніки попереджають: одна звична кухонна звичка може серйозно пошкодити труби, якщо робити це неправильно. Йдеться про виливання олії в раковину. Про це пише The Spruce.

Експерти пояснюють, що олія і жир не повинні потрапляти в злив. У теплому стані вони рідкі, але коли остигають – твердіють і перетворюються на липку масу. Вона осідає всередині труб і поступово накопичується. До неї починає прилипати інший бруд, і з часом утворюється серйозне засмічення. Таке засмічення може вплинути не лише на раковину, а й на посудомийну машину та іншу сантехніку в домі.

Сантехніки радять не зливати олію, а збирати її в окрему ємність. Наприклад, можна дати їй охолонути й застигнути в банці, а потім викинути у сміття. Також можна витирати залишки жиру з посуду паперовим рушником перед миттям і викидати його у відро.

Якщо олія вже потрапила в злив, не панікуйте. Спочатку можна промити трубу гарячою водою, потім додати трохи засобу для миття посуду і знову добре промити. Якщо вода починає погано стікати – краще звернутися до сантехніка.

