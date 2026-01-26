Укр Рус
26 січня, 23:42
2

Ви не здогадувалися: чому взимку побутова техніка працює голосніше

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Взимку побутова техніка, така як холодильники, посудомийні машини та котли, часто працює голосніше через збільшене навантаження.
  • Причини шуму включають часте відкриття дверей холодильника, інтенсивне використання посудомийок під час свят та постійну роботу котлів з можливими технічними проблемами.

Взимку під час морозів і свят побутову техніку частіше використовують. Відповідно на прилади зростає навантаження – і вони починають працювати голосніше. Дзижчання, гуркіт або стуки – це часто перші сигнали про несправність.

В холодну пору року холодильники, посудомийки та котли часто працюють гучніше. House Beautiful назвав основні причини.

Чому побутова техніка стає "голоснішою" взимку?

Холодильники та морозильники

  • Під час свят люди частіше відкривають дверцята холодильника і більше завантажують його продуктами.
  • Холодильник працює активніше, щоб підтримувати температуру.
  • Проблеми шуму можуть виникати через несправні компресори, двигуни або намерзання льоду.

Посудомийні машини

  • Інтенсивне використання під час свят збільшує навантаження.
  • Забиті фільтри чи розпилювачі змушують машину працювати сильніше, що створює дзижчання або вібрацію.
  • Ослаблені гвинти, кріплення або пошкоджене ущільнення також додають шуму. 

Котли

  • Взимку котли працюють постійно, і будь-які приховані проблеми стають помітнішими.
  • Булькання часто пов'язане із замерзлими конденсатними трубами.
  • Гучні удари чи стуки зазвичай сигналізують про низький тиск у системі.

Котли активніше працюють взимку / Фото, згенероване ChatGPT

Як захистити техніку взимку

Регулярне обслуговування продовжує термін служби та підвищує ефективність, пише hamiltoncountyks.com.

  • Холодильник: очищайте конденсаторні спіралі на задній або нижній частині приладу від пилу та бруду кожні 6 місяців.
  • Водонагрівач: щорічно промивайте бак, щоб видалити осад, підвищити ефективність і уникнути поломок.
  • Перевіряйте стан шлангів і кріплень пральної машини, вирівнюйте її для уникнення вібрацій.

Отже, взимку техніка працює важче і може шуміти. Регулярний догляд, очищення і перевірка стану допоможуть уникнути поломок, зберегти тепло та спокій у домі під час свят.

Які домашні прилади "мотають" світло найбільше?

У складній енергетичній ситуації важливо знати, які побутові прилади споживають найбільше електрики, і зменшувати їх використання.

  • Холодильники – 200 – 500 кВт·год/рік, майже чверть домашнього споживання.
  • Морозильники – 100 – 500 кВт·год/рік.
  • Електрообігрівачі – близько 3800 кВт·год/рік.
  • Сушильні машини – 350 кВт·год/рік. Пральні машини – 191 кВт·год/рік.
  • Посудомийні машини – 240 кВт·год/рік.
  • Інтернет-роутери – 165 кВт·год/рік.
  • Духовки – 130 кВт·год/рік.
  • Варильні поверхні – 236 кВт·год/рік.
  • Мікрохвильові печі – 90 кВт·год/рік. 