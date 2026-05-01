Екотренд року: чому в Європі масово відмовляються від класичної духовки

Класична вбудована духовка поступово втрачає статус обов'язкового елемента сучасної кухні. У 2026 році дизайнери інтер'єру та виробники побутової техніки дедалі частіше відмовляються від громіздких рішень на користь компактних, енергоефективних і більш універсальних альтернатив.

Як пише Livingetc, cучасний підхід орієнтований на мінімалізм, функціональність і економію ресурсів.

Чому класична духовка поступається позиціями?

Ще нещодавно вбудована духовка вважалася стандартом будь-якої кухні. Проте сьогодні її роль переглядають. Причина – зміна стилю життя: люди все частіше готують швидкі страви, а великі об'єми запікання використовують значно рідше.

Дизайнери наголошують, що велика частина сімей не використовує духовку щодня, натомість вона займає багато місця і споживає більше електроенергії. Саме тому акцент зміщується на компактні прилади, які можна використовувати гнучко та лише за потреби.

Що означає тренд invisible kitchen? Тренд invisible kitchen (невидима кухня) – це сучасний підхід до дизайну, у якому кухня перестає виглядати як окрема "технічна зона" і максимально зливається з житловим простором. Його головна ідея проста: кухня має бути функціональною, але візуально непомітною, коли не використовується.

Яка альтернатива духовці?

У центрі нового кухонного тренду опинився аерогриль. Він уже перестав бути просто модною технічною новинкою і фактично перетворився на універсальний пристрій для щоденного приготування їжі. Залежно від моделі, він може замінювати одразу кілька приладів:

духовку,

тостер,

мікрохвильову піч і навіть фритюрницю.

Їжа готується швидше, потребує менше жиру, а сам процес стає простішим і чистішим. Для невеликих кухонь це особливо актуально: один компактний пристрій займає значно менше місця, ніж повноцінний набір великої техніки.



Новий екологічний тренд 2026 року швидко змінює кухні

Як зазначає Hackrea, новий тренд підтримується не лише естетикою, а й практичними причинами. Менша техніка означає нижче споживання електроенергії, а компактні прилади – менші витрати на облаштування кухні. Для багатьох країн Європи це також відповідь на зростання цін на енергію та прагнення зменшити екологічне навантаження.

Повна відмова від духовок не є обов'язковою, особливо для великих сімей або тих, хто часто готує складні страви. Проте для щоденного використання компактні рішення поступово стають більш практичними.

