Стали відомі 3 найбільші тренди дизайну інтер'єру у 2026 році
- На Milano Design Week 2026 головними трендами стали глянцеві меблі, пастельні кольори та комфортні меблі.
- Дизайнери відзначають повернення лакованих меблів, популярність пастельних кольорів та м'яких меблів для створення затишку.
Наприкінці квітня у Мілані відбувся "Тиждень дизайну". Ця подія показала, які тренди пануватимуть у дизайні інтер'єру у 2026 році.
Дизайнер Маріо Призмич Вурделья назвав 3 тренди, які незабаром стануть дуже популярними. Про це пише Vogue Adria.
Дивіться також Усі мали їх у 90-х: тренд на штори, який повертається у 2026 році
Які тренди у дизайні інтер'єру пануватимуть у 2026 році?
Лаковані меблі повертаються
Після багатьох років матових поверхонь у моду знову входять глянцеві меблі. Але тепер вони сучасніші й більш футуристичні на вигляд. Особливо популярними стали лаковані столи, шафи та яскраві акцентні меблі у пастельних відтінках, зокрема у масляно-жовтому кольорі.
Дизайнери радять не перевантажувати інтер'єр блиском – достатньо одного великого глянцевого елемента, щоб освіжити простір.
Лаковані меблі знову у моді / Фото Andrea Ferrari / MOGG
Пастельні кольори витісняють білий
Одним із головних кольорів 2026 року став ніжний масляно-жовтий. Також популярними будуть м'які рожеві, блакитні, бірюзові та зелені відтінки. Дизайнери зазначають, що люди поступово відмовляються від холодних білих інтер'єрів і переходять до тепліших та спокійніших кольорів.
Пастель тепер використовують не лише як декор, а як спосіб створити комфортну й розслаблену атмосферу вдома.
Головний колір 2026 року / Фото Tacchini
Максимум комфорту
Ще один великий тренд – дуже м'які та глибокі дивани й крісла. Меблі стають менш строгими та більш "розслабленими" на вигляд. На виставці особливу увагу привернули великі модульні дивани та крісла, у яких головне – комфорт. Дизайнери вважають, що саме зручний великий диван тепер задає характер усьому інтер'єру.
У 2026 році дизайнери обирають м'які та модульні дивани / Фото ClassiCon / Arlfex
Інші тренди у дизайні інтер'єру
Як показав "Тиждень дизайну" у Мілані, у 2026 році дизайнери роблять ставку на одне: дім має бути живим, зручним і таким, що легко змінюється. Про це пише Elle decor.
Серед основних трендів:
Інтер'єри з суцільним візерунком
Дуже популярними стають простори, де один візерунок або мотив "заповнює" все: стіни, стелю, іноді навіть підлогу. Через це кімната має вигляд єдиної композиції, а не набору окремих елементів.
"Стара розкіш" і ефект історії
Замість ідеальних нових інтер'єрів повертається стиль із характером: легка потертість, асиметрія, ефект "життя".
Простір має бути не як шоурум, а як дім, у якому вже є історія / Фото Manfredi Gioacchini
Світло як частина дизайну
Освітлення більше не просто функція. Лампи й світлові інсталяції стають повноцінною частиною архітектури простору.
Світло тепер формує настрій і навіть змінює сприйняття кімнати / Фото Bocci x TFP
Текстиль як акцент
Штори й тканини стають головним декоративним елементом – іноді навіть схожим на арт-об'єкти.
Штори і тканини припиняють бути лише тлом / Фото Andrea Ferrari
Стіл як прикраса інтер'єру
Посуд, сервірування і текстиль на столі стають яскравими, декоративними і навіть "ювелірними".
Стіл тепер – це не тільки функція, а частина дизайну кімнати / Фото Cristina Troisi
Які системи зберігання у 2026 році підвищуть ціну інтер'єру
У 2026 році системи зберігання мають бути не лише зручними, а й стильними. Дизайнери радять обирати рішення, які роблять інтер'єр дорожчим і більш продуманим на вигляд.
Серед головних трендів:
"Бантрі" – поєднання домашнього бару та комори для напоїв і посуду.
Полиці від підлоги до стелі – ефектні на вигляд.
Шафи у насичених кольорах роблять інтер'єр затишнішим і сучаснішим.
Шафки із тканинними завісами додають м'якості та домашнього затишку.
Вінтажні системи зберігання додають кухні характеру та стилю.