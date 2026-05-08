Є майже у кожній квартирі: які популярні типи підлоги вже не актуальні у 2026 році
8 травня, 15:41
3

Альона Гогунська
Основні тези
  • У 2026 році сірі підлоги, глянцевий мармур та розкішний вініл виходять з моди через свою холодність, стерильність та недовговічність.
  • Популярними стають натуральне дерево, теплі природні відтінки, матові текстури та комбіновані візерунки, а ламінат поступово витісняє кварц-вініл.
Підлогове покриття давно перестало бути лише практичним елементом інтер'єру. Саме підлога задає настрій у приміщенні, додає простору тепла, затишку та візуальної гармонії. Однак не всі популярні раніше варіанти залишаються актуальними у 2026 році.

Дизайнери інтер'єру уу блозі Martha Stewart зазначають, що деякі типи підлогових покриттів виглядають застаріло у 2026 році.

Які покриття підлоги вже не в моді?

  • Сіра підлога

Ще кілька років тому сірі підлоги були справжнім трендом у сучасних інтер'єрах. Проте зараз експерти називають їх "холодними" та надто стерильними. За словами старшої директорки з дизайнерської стратегії Mohawk Джессіка Вайт, під час пандемії люди занадто втомилися від сірих відтінків у домі – сірих стін, меблів та підлог. 

Натомість у 2026 році все більшої популярності набувають теплі кольори: 

  • медові,
  • карамельні,
  • м'які коричневі відтінки. 

Вони роблять простір затишнішим і створюють відчуття комфорту. 


Сіра підлога втратила популярність / Фото Pexels

  • Глянцевий мармур

Дизайнери також радять відмовитися від глянцевої мармурової плитки невеликого формату. Хоча раніше вона асоціювалася з розкішшю, сьогодні такий варіант часто виглядає штучно та перевантажує інтер'єр. Замість цього дизайнери радять звернути увагу на:

  • натуральні текстури,
  • великоформатну плитку,
  • дерев'яні підлоги з широких дощок. 

Особливо популярними стають візерунки "ялинка" та ручна глиняна плитка. 


Глянцевий мармур виглядає застаріло / Фото Pexels

  • Розкішний вініл

Ще один матеріал, який поступово виходить із моди, – розкішні вінілові дошки. Їх головною перевагою була водостійкість, однак сьогодні покупці дедалі більше звертають увагу на довговічність і стійкість до подряпин. 

Експерти зазначають, що дешевші варіанти вінілового покриття швидко зношуються, особливо в домівках із дітьми та домашніми тваринами. Саме тому дизайнери радять інвестувати у більш якісні та міцні матеріали. 


Розкішні вінілові дошки виходять з моди / Фото Pexels 

Що зараз у моді?

У 2026 році люди дедалі частіше відмовляються від стандартних рішень, які "виглядають як у всіх". Дизайнери The Spruce наголошують: інтер'єр має підкреслювати індивідуальність дому. Саме тому популярності набирають підлоги з комбінованими елементами – декоративним паркетом, візерунками "ялинка" або нестандартним поєднанням текстур. 

Такі рішення додають інтер'єру характеру та роблять простір дорожчим на вигляд. Серед головних трендів 2026 року дизайнери виділяють: 

  • натуральне дерево;
  • теплі природні відтінки;
  • матові текстури;
  • великоформатну плитку;
  • комбіновані візерунки підлоги.

Експерти додають, що сучасний інтер'єр дедалі більше тяжіє до природності, комфорту та "живих" матеріалів, які створюють атмосферу затишку вдома.

Який матеріал поступово витісняє ламінат?

  • Ще кілька років тому ламінат був одним із найпопулярніших варіантів підлогового покриття для квартир і будинків. Його обирали через доступну ціну, простий монтаж і великий вибір дизайнів. Проте у 2026 році тенденції на ринку змінюються, і ламінат поступово втрачає свої позиції.
  • Сьогодні покупці звертають увагу не лише на зовнішній вигляд підлоги, а й на її практичність, довговічність і стійкість до вологи. Саме тому дедалі більшої популярності набирає кварц-вініл – сучасне покриття, яке також відоме як SPC або LVT.