Експерт назвав 5 речей, які видають застарілу кухню

Кухня вважається серцем дому, але підтримувати її сучасний вигляд буває непросто. Деякі елементи дизайну, які колись були модними, сьогодні вже видаються застарілими.

Експерт із компанії Kitchen Warehouse UK LTD Даніель Бідл назвав кілька речей, які візуально "старять" кухню, та порадив прості способи оновлення без ремонту. Про це пише Express.

Які елементи зістарюють кухню, і чим їх замінити?

Старі декоративні ручки на шафах

Масивні ручки з візерунками або класичним дизайном можуть створювати враження, що кухня давно не оновлювалася. Краще обирати мінімалістичні ручки або фасади без ручок.

Дрібна плитка на фартусі

Маленька плитка з великою кількістю швів, особливо з яскравими візерунками, робить кухню перевантаженою та застарілою. Експерт рекомендує обирати великі плитки або безшовний фартух.

Дрібна яскрава плитка перевантажує простір

Погане освітлення

Одне верхнє світло або занадто різке освітлення створює тіні й робить кухню менш затишною. Тому краще поєднати кілька джерел світла:

стельове;

підсвітку шаф;

м'яке фонове освітлення.

Повністю сіра кухня

Сірі кухні були дуже популярними, але зараз вони видаються холодними і безхарактерними.

Сьогодні експерт радить використовувати дерево, теплі відтінки або кольорові акценти.

Невдале поєднання матеріалів

Якщо змішані різні метали, кольори та матеріали, кухня не має цілісного вигляду. Складається враження, що її збирали частинами. Тому краще підбирати змішувачі, ручки, світильники та оздоблення в одному стилі.

Щоб кухня мала сучасний вигляд, не обов'язково робити ремонт. Іноді достатньо замінити ручки, оновити освітлення чи додати теплі акценти.

Професійні кухарі назвали 6 трендів на кухні, які заважають готувати щодня

Ефектний дизайн кухні не завжди означає зручність. Деякі модні рішення мають гарний вигляд на фото, але в реальному житті лише створюють незручності. Про це пише The Spruce.

Професійні кухарі розповіли, яких трендів вони уникають.

Повністю білі стільниці

Білі поверхні мають стильний вигляд, але на них видно кожну крихту, пляму від кави чи слід від чашки. Краще обрати стільницю з візерунком або прожилками, де дрібний бруд менш помітний.

Забагато глибоких шухляд

Великі глибокі шухляди зручні для каструль, але якщо ними замінити всі нижні шафи – це незручно. Пляшки та банки падають, а речі важко діставати. Тому варто поєднувати шухляди зі звичайними шафами.

Вузький острів із вбудованою мийкою

Мийка на маленькому кухонному острові займає місце та постійно бризкає водою на продукти й посуд. Слід встановлювати мийку лише на достатньо великому острові.

Занадто великий кухонний острів

Великий острів має дорогий вигляд, але може заважати проходу та робити кухню тісною. Краще обирати розмір пропорційно до площі кухні.

Острів без розеток

Якщо на острові немає розеток, доведеться тягнути дроти через всю кухню. Краще одразу планувати вбудовані розетки.

Відкриті полиці

Відкриті полиці модні, але на них швидко осідає жир, пил і пар. Також потрібно постійно підтримувати порядок. Краще обирати закриті шафи, які захищають речі від бруду.

Отже, кухня має бути не тільки красивою, а й практичною. Перед ремонтом варто думати не про моду, а про комфорт щоденного життя.

