Забудьте про "скучні" дивани: мережу підкорив новий меблевий тренд

Світ інтер'єрного дизайну знову змінює правила гри – і цього разу в центрі уваги опинилися вигнуті меблі. Прямі лінії та строгі форми поступово відходять у минуле, поступаючись м'яким, плавним силуетам, які вже називають одним із головних трендів сучасного житла.

Як зазначає ELLE Decor, відтепер дизайнери надають перевагу вигнутим диванам та кріслам.

Які меблі зараз в моді?

Мовиться про дивани, крісла та модульні системи з округлими формами. Такі меблі створюють відчуття легкості та "обтікання" простору, роблячи інтер'єр більш живим і динамічним. Дизайнери відзначають: вигнуті меблі не лише виглядають сучасно, а й краще працюють у плані комфорту. Вони природніше вписуються в простір і сприяють більш розслабленій атмосфері в кімнаті.

Чому цей тренд став популярним?

Поштовхом до популярності стали соціальні мережі та інтер'єрні платформи, де користувачі активно діляться фото "м'яких" віталень без гострих кутів. Вигнуті дивани та крісла швидко стали візуальним символом сучасного затишку. Окрім естетики, важливу роль відіграє й психологія простору. Плавні лінії сприймаються більш природно для ока та створюють відчуття спокою.

Де найчастіше використовують вигнуті меблі?

Найпопулярніше рішення – великі модульні дивани у вітальнях, які формують "острів" для відпочинку. Також тренд активно переходить у лаунж-зони, офіси та навіть спальні, де з'являються округлі узголів'я ліжок і крісла незвичної форми.

Чи це довготривалий тренд?

Експерти вважають, що вигнуті меблі – це не короткочасна мода, а частина ширшого руху в дизайні інтер'єрів до більш органічних, природних форм. Вони поступово витісняють жорсткий мінімалізм і додають просторам м'якості.

Які тренди у дизайні інтер'єрів зараз на піку популярності?

Раніше ми писали, що сучасний дизайн інтер'єрів дедалі більше рухається у бік поєднання естетики та комфорту. Одним із головних трендів, які зараз домінують, стали глянцеві та лаковані поверхні – меблі з блиском знову повертаються в інтер'єри, додаючи простору відчуття "дорогого" та сучасного вигляду.

Такий ефект особливо популярний у кухнях і вітальнях, де важливо створити візуальну чистоту та легку глибину простору. Ще один помітний напрям – пастельна палітра та м'які, комфортні меблі. На Milano Design Week 2026 дизайнери активно демонстрували інтер'єри в ніжних відтінках, які створюють спокійну та затишну атмосферу. У центрі уваги також опинилися м'які дивани, округлі форми та ергономічні рішення, що підкреслюють ідею "житла для життя", а не просто демонстраційного простору.