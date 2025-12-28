Дизайнери розкрили секрет: кольори, які миттєво заспокоюють ваш дім

Колір стін відіграє важливу роль у формуванні настрою, атмосфери та загального сприйняття простору. Правильно підібрана палітра може зробити оселю місцем для відпочинку, відновлення та внутрішнього балансу.

Саме тому дизайнери інтер'єрів і експерти з кольору радять звертати особливу увагу на спокійні, м'які відтінки. Як підібрати найкращі заспокійливі кольори для вашого дому – розкаже 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Як обрати найкращі кольори для дому?

Фахівці зазначають, що під час вибору кольору варто орієнтуватися не лише на тренди, а й на власні відчуття – відтінок має сприяти розслабленню та комфорту. Серед найкращих заспокійливих кольорів дизайнери називають сині та голубувато-зелені тони, які асоціюються з водою, небом і природою. Вони створюють відчуття гармонії, свіжості та сприяють зниженню рівня стресу.

Не менш популярними залишаються нейтральні кольори:

білий,

кремовий,

бежевий,

світло-сірий.

Такі відтінки ідеально підходять для великих приміщень, кухонь і відкритих планувань, адже створюють універсальний фон і дозволяють легко додавати кольорові акценти в декорі.



Кухня у кремових фонах / Фото Pinterest

Дизайнери також радять звернути увагу на світлі блакитні відтінки, майже прозорі й повітряні. Вони візуально розширюють простір і наповнюють кімнату відчуттям спокою. Теплі сірі тони допомагають "заземлити" інтер'єр, добре поєднуються з натуральними матеріалами та білими стінами.

Водночас навіть насичені темно-сині кольори можуть мати заспокійливий ефект, якщо використовувати їх локально – наприклад, на акцентній стіні або в деталях.



Темно-сині кольори можуть мати заспокійливий ефект / Фото Pinterest

Експерти Architectural digest наголошують, що перед остаточним вибором фарби варто протестувати відтінки в реальних умовах. Рекомендується пофарбувати невелику ділянку стіни, щоб побачити, як колір змінюється залежно від освітлення та часу доби.

Важливу роль відіграє і фініш фарби: матові та сатинові поверхні створюють м'яке, спокійне враження, тоді як глянцеві роблять колір яскравішим і більш виразним.

Які кольори можуть візуально збільшити кухню?