Це краде все тепло: яка проста річ змушує котел працювати вхолосту

З настанням холодів питання енергоефективності стає особливо актуальним. В умовах зростання цін на енергоносії навіть невелика помилка в інтер'єрі може призвести до зайвих витрат.

Експерти Еxpress закликають звернути увагу на розташування меблів у кімнатах, адже саме тут може ховатися проблема, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи вимикатимуть світло більше у мороз: чого чекати українцям найближчими днями

Чому це важливо?

Експерт з енергетики Метт Оберле пояснює, що блокування циркуляції повітря навколо опалювальних приладів змушує котел працювати інтенсивніше, витрачаючи більше палива.

Основні проблеми:

Блокування конвекції: радіатори обігрівають повітря, яке має підніматися та вільно циркулювати кімнатою. Диван або великий предмет меблів створює бар'єр і зупиняє цей потік. Меблі-"губки": щільна оббивка, шкіра або темна тканина буквально вбирає тепло, замість того щоб прогрівати житловий простір. Перевантаження системи: термостат фіксує низьку температуру в кімнаті і змушує котел працювати довше, що призводить до перевитрат енергії.



Чому не варто ставити диван біля батареї / Фото Unsplash

На якій відстані варто ставити меблі?

Метт Оберле радить не робити радикальне перепланування: достатньо відсунути диван від радіатора на 30 – 40 сантиметрів. Це підтверджує видання The Sun. Цього зазору вистачає для природної циркуляції повітря. Як результат, котел працює ефективніше, а ваші платіжки зменшуються.

Чому ще варто відсунути меблі від батарей вже зараз:

Довговічність меблів: тепло пересушує дерев'яний каркас і руйнує структуру тканини, прискорюючи знос. Безпека: тривалий перегрів оббивки може створювати ризик займання. Екологія: котел, що працює короткими ефективними циклами, викидає менше вуглецю.

Перш ніж шукати складні технічні рішення для утеплення оселі, огляньте свою вітальню. Іноді достатньо перемістити диван, щоб заощадити гроші, зберегти меблі та зробити своє житло теплішим і безпечнішим.

Як отримати більше тепла з печі?

Раніше ми писали про картопляні шкірки, які допомагають очистити димохід від сажі, покращуючи ефективність печі. Для цього потрібно висипати добре висушене лушпиння на розпечені дрова і закрити піч на 15 – 20 хвилин.