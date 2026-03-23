Як і коли підживлювати півонії, щоб вони рясно цвіли

Досвідчені садівники радять: якщо півонії погано цвітуть або зовсім не дають бутонів, найчастіше причина – у неправильному або недостатньому підживленні. Важливо не лише обрати добрива, а й вносити їх у потрібний час.

Якщо під час посадки в лунку ви вже внесли добрива, у перші два роки підживлювати півонії не потрібно. Додаткові добрива починають вносити лише з третього року. Про це пише ТСН.

Коли і чим підживлювати півонії?

Протягом сезону півонії підживлюють чотири рази:

ранньою весною, на початку росту;

під час формування бутонів;

на початку цвітіння;

після завершення цвітіння.

Перше підживлення (рання весна)

Його проводять, коли з'являються молоді паростки висотою приблизно 8 – 10 сантиметрів. У цей період рослині потрібні поживні речовини для активного росту листя і стебел.

Добре підходить настій коров'яку: його змішують із водою (1:5), настоюють близько тижня, а перед використанням ще раз розводять (1:10). На один кущ вистачить приблизно 2 літри.

Також можна використати дріжджовий розчин: у теплій воді розчиняють цукор і сухі дріжджі, дають настоятися кілька годин і потім розводять у воді перед поливом.

Друге підживлення (період бутонізації)

Коли з'являються бутони, рослині потрібні сили для їх розвитку. У цей час вносять суміш мінеральних добрив: сечовина, сульфат калію, суперфосфат. Їх змішують і розсипають навколо куща, після чого присипають ґрунтом.

З органічних варіантів підійде настій коров'яку з додаванням деревної золи – вона містить калій, фосфор і мікроелементи. Також можна використати настій із розмоченого дріжджового хліба.

Третє підживлення (на початку цвітіння)

Це підживлення допомагає продовжити період цвітіння. Із народних засобів часто використовують: розчин борної кислоти (у невеликій концентрації), настій яєчної шкаралупи (його готують близько двох тижнів). Цими засобами поливають ґрунт перед самим цвітінням.

Четверте підживлення (після цвітіння)

Після того як півонії відцвіли, їм потрібно відновити сили та підготуватися до зими. У цей період не використовують азотні добрива. Натомість вносять: суперфосфат, калійні добрива (без хлору). Це допоможе зміцнити кореневу систему та забезпечить гарне цвітіння наступного року.

Отже, якщо дотримуватися цього графіка і не пропускати підживлення, півонії щороку будуть радувати пишними та великими квітами.

Півонії слід обрізати восени / Фото Pinterest

Коли потрібно обрізати півонії?

Півонії зараз дуже популярні, але вирощувати їх не так просто. Як пише Southern Living, це досить вибагливі рослини, яким потрібні правильні умови.

Півонії люблять холодні зими – це важливо для їхнього розвитку. Найкраще вони ростуть у регіонах із прохолодним кліматом, але деякі сорти можуть витримувати і тепліші зими.

Найкраще висаджувати їх восени в родючий, добре дренований ґрунт. Квіти зазвичай з'являються через 2 – 3 роки після посадки, зате потім півонії можуть цвісти десятиліттями – іноді навіть до 100 років.

Між кущами потрібно залишати приблизно 1 – 1,2 метра. Це забезпечує нормальний ріст і циркуляцію повітря, що допомагає уникнути хвороб.

Півоніям потрібно багато світла – щонайменше 6 годин сонця на день. У спекотному кліматі їм корисна легка тінь після обіду, але сильне затінення робить рослини слабкими і витягнутими.

Цвітіння триває недовго: кожна квітка тримається приблизно 7 – 10 днів. Зазвичай півонії цвітуть наприкінці весни.

Не варто обрізати їх одразу після цвітіння. Листя ще потрібне рослині для накопичення поживних речовин. Обрізку проводять восени, коли листя починає жовтіти – зазвичай у жовтні або листопаді.

