3 березня, 13:25
4

Як виростити ріпчасту цибулю з насіння за один сезон

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Вирощування цибулі з насіння є економнішим і може дати великі, однакові за розміром цибулини.
  • Насіння сіють з середини лютого до середини березня, а розсаду висаджують у відкритий ґрунт через 60 днів після посіву.

Виростити ріпчасту цибулю з насіння цілком реально за один рік. Головне – правильно обрати терміни посіву та забезпечити розсаді належний догляд.

Такий спосіб не лише економніший, а й часто дає кращий результат, ніж вирощування із сіянки. Про це пише ТСН.

Чому варто вирощувати цибулю з насіння?

По-перше, насіння коштує значно дешевше, ніж готова сіянка. По-друге, розсада цибулі не потребує пікірування – її можна вирощувати у спільному контейнері до висадки в ґрунт. 

І по-третє, цибулини з чорнушки зазвичай формуються більшими та однаковими за розміром.

Коли сіяти чорнушку?

Оптимальний період для того, щоб сіяти чорнушку – із середини лютого до середини березня. Розсадний етап триває приблизно 45 – 60 днів. За цей час рослини встигають зміцніти та сформувати 3 – 4 справжні листки.

Для посіву потрібен легкий, пухкий субстрат, щоб коріння добре розвивалося. Можна використати готову суміш або зробити її самостійно, змішавши в рівних частинах: річковий пісок, перегній, дернову землю

Будь-який ґрунт бажано знезаразити – прогріти в духовці або проморозити. Магазинне насіння зазвичай уже оброблене.

Якщо ж використовуєте власне, замочіть його на добу у слабкому розчині марганцівки (0,1%).

Для швидшого проростання можна застосувати стимулятор росту.

Як правильно сіяти:

  • Глибина загортання – 0,5 – 1 сантиметр.
  • Відстань між рядками – 5 – 6 сантиметрів, а між насінинами – приблизно 2 сантиметри.
  • Шар ґрунту в контейнері має бути не менше 6 сантиметрів.

Після висівання насіння присипають землею, злегка ущільнюють, обприскують водою кімнатної температури та накривають плівкою.

Перші сходи зазвичай з'являються вже через 7 днів.

До появи сходів контейнер тримають у теплому місці, щодня провітрюючи та контролюючи вологість ґрунту. 

Коли з'являться паростки: 

  • зніміть плівку;
  • перенесіть розсаду на світло;
  • на 3 – 5 днів знизьте температуру до 9 – 12 градусів.

Після цього температуру можна трохи підвищити, але не варто тримати сіянці в надто теплому приміщенні – "перегріта" розсада гірше приживається на грядці.

Полив має бути помірним. За період вирощування достатньо двох підживлень мінеральними добривами: 

  • через тиждень після появи сходів;
  • через два тижні після першого підживлення.

Коли висаджувати у відкритий ґрунт?

Через 60 днів після посіву, коли рослини матимуть 3– 4 добре розвинені листки довжиною 15 – 20 сантиметрів, їх можна переносити на грядку. Перед висадкою розсаду слід загартувати – кілька днів поспіль виносити на відкрите повітря.

Вимоги до ділянки: 

  • добре освітлене місце;
  • хороша вентиляція;
  • бажано, щоб торік тут росли капуста, огірки, помідори або кабачки.

Схема посадки: 

  • міжряддя — 20 – 25 сантиметрів;
  • між рослинами – 8 – 10 сантиметрів;
  • для великих сортів – 30 на 30 сантиметрів.

Якщо коріння занадто довге, його можна вкоротити приблизно на третину. 

Одразу після пересаджування цибулю добре поливають. У перший тиждень – щодня, щоб рослини швидше вкорінилися. Надалі достатньо 1 – 2 поливів на тиждень у суху погоду. Коли починається формування цибулини, полив поступово припиняють – це сприяє кращому достиганню врожаю.

Вирощування цибулі з чорнушки потребує трохи більше уваги на старті, зате вже восени ви отримаєте повноцінні великі цибулини – і все це за один сезон.

Ріпчасту цибулю можна виростити з насіння за сезон / Фото Pexels

Які огірки добре родять і в холод, і в спеку?

Останніми роками погода нестабільна: то холодно, то спека, то забагато дощів, то посуха. Через це огірки часто скидають зав'язь і дають слабкий урожай. Тому важливо обирати витривалі сорти, які добре переносять перепади температур.

Найстійкіші сорти огірків:

  • Маша F1 – ранній гібрид, не боїться коротких похолодань і добре родить у спеку. Плоди хрумкі, без гіркоти.
  • Кураж F1 – урожайний сорт, стабільно формує зав'язь навіть у похмуру погоду. Підходить для теплиці й відкритого ґрунту.
  • Герман F1 – стійкий до хвороб, витримує і спеку, і прохолодні ночі. Огірки щільні та ароматні.
  • Аякс F1 – добре переносить стресові умови й дає багато плодів навіть у спеку.
  • Зозуля – перевірений сорт, особливо добре плодоносить у прохолодну погоду. 