Такий спосіб не лише економніший, а й часто дає кращий результат, ніж вирощування із сіянки. Про це пише ТСН.
Чому варто вирощувати цибулю з насіння?
По-перше, насіння коштує значно дешевше, ніж готова сіянка. По-друге, розсада цибулі не потребує пікірування – її можна вирощувати у спільному контейнері до висадки в ґрунт.
І по-третє, цибулини з чорнушки зазвичай формуються більшими та однаковими за розміром.
Коли сіяти чорнушку?
Оптимальний період для того, щоб сіяти чорнушку – із середини лютого до середини березня. Розсадний етап триває приблизно 45 – 60 днів. За цей час рослини встигають зміцніти та сформувати 3 – 4 справжні листки.
Для посіву потрібен легкий, пухкий субстрат, щоб коріння добре розвивалося. Можна використати готову суміш або зробити її самостійно, змішавши в рівних частинах: річковий пісок, перегній, дернову землю
Будь-який ґрунт бажано знезаразити – прогріти в духовці або проморозити. Магазинне насіння зазвичай уже оброблене.
Якщо ж використовуєте власне, замочіть його на добу у слабкому розчині марганцівки (0,1%).
Для швидшого проростання можна застосувати стимулятор росту.
Як правильно сіяти:
- Глибина загортання – 0,5 – 1 сантиметр.
- Відстань між рядками – 5 – 6 сантиметрів, а між насінинами – приблизно 2 сантиметри.
- Шар ґрунту в контейнері має бути не менше 6 сантиметрів.
Після висівання насіння присипають землею, злегка ущільнюють, обприскують водою кімнатної температури та накривають плівкою.
Перші сходи зазвичай з'являються вже через 7 днів.
До появи сходів контейнер тримають у теплому місці, щодня провітрюючи та контролюючи вологість ґрунту.
Коли з'являться паростки:
- зніміть плівку;
- перенесіть розсаду на світло;
- на 3 – 5 днів знизьте температуру до 9 – 12 градусів.
Після цього температуру можна трохи підвищити, але не варто тримати сіянці в надто теплому приміщенні – "перегріта" розсада гірше приживається на грядці.
Полив має бути помірним. За період вирощування достатньо двох підживлень мінеральними добривами:
- через тиждень після появи сходів;
- через два тижні після першого підживлення.
Коли висаджувати у відкритий ґрунт?
Через 60 днів після посіву, коли рослини матимуть 3– 4 добре розвинені листки довжиною 15 – 20 сантиметрів, їх можна переносити на грядку. Перед висадкою розсаду слід загартувати – кілька днів поспіль виносити на відкрите повітря.
Вимоги до ділянки:
- добре освітлене місце;
- хороша вентиляція;
- бажано, щоб торік тут росли капуста, огірки, помідори або кабачки.
Схема посадки:
- міжряддя — 20 – 25 сантиметрів;
- між рослинами – 8 – 10 сантиметрів;
- для великих сортів – 30 на 30 сантиметрів.
Якщо коріння занадто довге, його можна вкоротити приблизно на третину.
Одразу після пересаджування цибулю добре поливають. У перший тиждень – щодня, щоб рослини швидше вкорінилися. Надалі достатньо 1 – 2 поливів на тиждень у суху погоду. Коли починається формування цибулини, полив поступово припиняють – це сприяє кращому достиганню врожаю.
Вирощування цибулі з чорнушки потребує трохи більше уваги на старті, зате вже восени ви отримаєте повноцінні великі цибулини – і все це за один сезон.
Ріпчасту цибулю можна виростити з насіння за сезон / Фото Pexels
