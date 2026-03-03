Такий спосіб не лише економніший, а й часто дає кращий результат, ніж вирощування із сіянки. Про це пише ТСН.

Чому варто вирощувати цибулю з насіння?

По-перше, насіння коштує значно дешевше, ніж готова сіянка. По-друге, розсада цибулі не потребує пікірування – її можна вирощувати у спільному контейнері до висадки в ґрунт.

І по-третє, цибулини з чорнушки зазвичай формуються більшими та однаковими за розміром.

Коли сіяти чорнушку?

Оптимальний період для того, щоб сіяти чорнушку – із середини лютого до середини березня. Розсадний етап триває приблизно 45 – 60 днів. За цей час рослини встигають зміцніти та сформувати 3 – 4 справжні листки.

Для посіву потрібен легкий, пухкий субстрат, щоб коріння добре розвивалося. Можна використати готову суміш або зробити її самостійно, змішавши в рівних частинах: річковий пісок, перегній, дернову землю

Будь-який ґрунт бажано знезаразити – прогріти в духовці або проморозити. Магазинне насіння зазвичай уже оброблене.

Якщо ж використовуєте власне, замочіть його на добу у слабкому розчині марганцівки (0,1%).

Для швидшого проростання можна застосувати стимулятор росту.

Як правильно сіяти:

Глибина загортання – 0,5 – 1 сантиметр.

Відстань між рядками – 5 – 6 сантиметрів, а між насінинами – приблизно 2 сантиметри.

Шар ґрунту в контейнері має бути не менше 6 сантиметрів.

Після висівання насіння присипають землею, злегка ущільнюють, обприскують водою кімнатної температури та накривають плівкою.

Перші сходи зазвичай з'являються вже через 7 днів.

До появи сходів контейнер тримають у теплому місці, щодня провітрюючи та контролюючи вологість ґрунту.

Коли з'являться паростки:

зніміть плівку;

перенесіть розсаду на світло;

на 3 – 5 днів знизьте температуру до 9 – 12 градусів.

Після цього температуру можна трохи підвищити, але не варто тримати сіянці в надто теплому приміщенні – "перегріта" розсада гірше приживається на грядці.

Полив має бути помірним. За період вирощування достатньо двох підживлень мінеральними добривами:

через тиждень після появи сходів;

через два тижні після першого підживлення.

Коли висаджувати у відкритий ґрунт?

Через 60 днів після посіву, коли рослини матимуть 3– 4 добре розвинені листки довжиною 15 – 20 сантиметрів, їх можна переносити на грядку. Перед висадкою розсаду слід загартувати – кілька днів поспіль виносити на відкрите повітря.

Вимоги до ділянки:

добре освітлене місце;

хороша вентиляція;

бажано, щоб торік тут росли капуста, огірки, помідори або кабачки.

Схема посадки:

міжряддя — 20 – 25 сантиметрів;

між рослинами – 8 – 10 сантиметрів;

для великих сортів – 30 на 30 сантиметрів.

Якщо коріння занадто довге, його можна вкоротити приблизно на третину.

Одразу після пересаджування цибулю добре поливають. У перший тиждень – щодня, щоб рослини швидше вкорінилися. Надалі достатньо 1 – 2 поливів на тиждень у суху погоду. Коли починається формування цибулини, полив поступово припиняють – це сприяє кращому достиганню врожаю.

Вирощування цибулі з чорнушки потребує трохи більше уваги на старті, зате вже восени ви отримаєте повноцінні великі цибулини – і все це за один сезон.

