Такой способ не только экономнее, но и часто дает лучший результат, чем выращивание из севка. Об этом пишет ТСН.
Почему стоит выращивать лук из семян?
Во-первых, семена стоят значительно дешевле, чем готовая севок. Во-вторых, рассада лука не требует пикировки – ее можно выращивать в общем контейнере до высадки в грунт.
И в-третьих, луковицы из чернушки обычно формируются более крупными и одинаковыми по размеру.
Когда сеять чернушку?
Оптимальный период для того, чтобы сеять чернушку – с середины февраля до середины марта. Рассадный этап длится примерно 45 – 60 дней. За это время растения успевают окрепнуть и сформировать 3 – 4 настоящих листа.
Для посева нужен легкий, рыхлый субстрат, чтобы корни хорошо развивались. Можно использовать готовую смесь или сделать ее самостоятельно, смешав в равных частях: речной песок, перегной, дерновую землю
Любой грунт желательно обеззаразить – прогреть в духовке или проморозить. Магазинные семена обычно уже обработаны.
Если же используете собственные, замочите их на сутки в слабом растворе марганцовки (0,1%).
Для более быстрого прорастания можно применить стимулятор роста.
Как правильно сеять:
- Глубина заделки – 0,5 – 1 сантиметр.
- Расстояние между рядками – 5 – 6 сантиметров, а между семенами – примерно 2 сантиметра.
- Слой почвы в контейнере должен быть не менее 6 сантиметров.
После посева семена присыпают землей, слегка уплотняют, опрыскивают водой комнатной температуры и накрывают пленкой.
Первые всходы обычно появляются уже через 7 дней.
До появления всходов контейнер держат в теплом месте, ежедневно проветривая и контролируя влажность почвы.
Когда появятся ростки:
- снимите пленку;
- перенесите рассаду на свет;
- на 3 – 5 дней снизьте температуру до 9 – 12 градусов.
После этого температуру можно немного повысить, но не стоит держать сеянцы в слишком теплом помещении – "перегретая" рассада хуже приживается на грядке.
Полив должен быть умеренным. За период выращивания достаточно двух подкормок минеральными удобрениями:
- через неделю после появления всходов;
- через две недели после первой подкормки.
Когда высаживать в открытый грунт?
Через 60 дней после посева, когда растения будут иметь 3– 4 хорошо развитые листья длиной 15 – 20 сантиметров, их можно переносить на грядку. Перед высадкой рассаду следует закалить – несколько дней подряд выносить на открытый воздух.
Требования к участку:
- хорошо освещенное место;
- хорошая вентиляция;
- желательно, чтобы в прошлом году здесь росли капуста, огурцы, помидоры или кабачки.
Схема посадки:
- междурядья - 20 – 25 сантиметров;
- между растениями – 8 – 10 сантиметров;
- для крупных сортов – 30 на 30 сантиметров.
Если корни слишком длинные, его можно укоротить примерно на треть.
Сразу после пересаживания лук хорошо поливают. В первую неделю – ежедневно, чтобы растения быстрее укоренились. В дальнейшем достаточно 1 – 2 поливов в неделю в сухую погоду. Когда начинается формирование луковицы, полив постепенно прекращают – это способствует лучшему созреванию урожая.
Выращивание лука из чернушки требует немного больше внимания на старте, зато уже осенью вы получите полноценные крупные луковицы – и все это за один сезон.
Репчатый лук можно вырастить из семян за сезон / Фото Pexels
Какие огурцы хорошо растут и в холод, и в жару?
В последние годы погода нестабильна: то холодно, то жара, то много дождей, то засуха. Из-за этого огурцы часто сбрасывают завязь и дают слабый урожай. Поэтому важно выбирать выносливые сорта, которые хорошо переносят перепады температур.
- Маша F1 – ранний гибрид, не боится коротких похолоданий и хорошо родит в жару. Плоды хрустящие, без горечи.
- Кураж F1 – урожайный сорт, стабильно формирует завязь даже в пасмурную погоду. Подходит для теплицы и открытого грунта.
- Герман F1 – устойчив к болезням, выдерживает и жару, и прохладные ночи. Огурцы плотные и ароматные.
- Аякс F1 – хорошо переносит стрессовые условия и дает много плодов даже в жару.
- Зозуля – проверенный сорт, особенно хорошо плодоносит в прохладную погоду.