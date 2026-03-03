Такой способ не только экономнее, но и часто дает лучший результат, чем выращивание из севка. Об этом пишет ТСН.

Почему стоит выращивать лук из семян?

Во-первых, семена стоят значительно дешевле, чем готовая севок. Во-вторых, рассада лука не требует пикировки – ее можно выращивать в общем контейнере до высадки в грунт.

И в-третьих, луковицы из чернушки обычно формируются более крупными и одинаковыми по размеру.

Когда сеять чернушку?

Оптимальный период для того, чтобы сеять чернушку – с середины февраля до середины марта. Рассадный этап длится примерно 45 – 60 дней. За это время растения успевают окрепнуть и сформировать 3 – 4 настоящих листа.

Для посева нужен легкий, рыхлый субстрат, чтобы корни хорошо развивались. Можно использовать готовую смесь или сделать ее самостоятельно, смешав в равных частях: речной песок, перегной, дерновую землю

Любой грунт желательно обеззаразить – прогреть в духовке или проморозить. Магазинные семена обычно уже обработаны.

Если же используете собственные, замочите их на сутки в слабом растворе марганцовки (0,1%).

Для более быстрого прорастания можно применить стимулятор роста.

Как правильно сеять:

Глубина заделки – 0,5 – 1 сантиметр.

Расстояние между рядками – 5 – 6 сантиметров, а между семенами – примерно 2 сантиметра.

Слой почвы в контейнере должен быть не менее 6 сантиметров.

После посева семена присыпают землей, слегка уплотняют, опрыскивают водой комнатной температуры и накрывают пленкой.

Первые всходы обычно появляются уже через 7 дней.

До появления всходов контейнер держат в теплом месте, ежедневно проветривая и контролируя влажность почвы.

Когда появятся ростки:

снимите пленку;

перенесите рассаду на свет;

на 3 – 5 дней снизьте температуру до 9 – 12 градусов.

После этого температуру можно немного повысить, но не стоит держать сеянцы в слишком теплом помещении – "перегретая" рассада хуже приживается на грядке.

Полив должен быть умеренным. За период выращивания достаточно двух подкормок минеральными удобрениями:

через неделю после появления всходов;

через две недели после первой подкормки.

Когда высаживать в открытый грунт?

Через 60 дней после посева, когда растения будут иметь 3– 4 хорошо развитые листья длиной 15 – 20 сантиметров, их можно переносить на грядку. Перед высадкой рассаду следует закалить – несколько дней подряд выносить на открытый воздух.

Требования к участку:

хорошо освещенное место;

хорошая вентиляция;

желательно, чтобы в прошлом году здесь росли капуста, огурцы, помидоры или кабачки.

Схема посадки:

междурядья - 20 – 25 сантиметров;

между растениями – 8 – 10 сантиметров;

для крупных сортов – 30 на 30 сантиметров.

Если корни слишком длинные, его можно укоротить примерно на треть.

Сразу после пересаживания лук хорошо поливают. В первую неделю – ежедневно, чтобы растения быстрее укоренились. В дальнейшем достаточно 1 – 2 поливов в неделю в сухую погоду. Когда начинается формирование луковицы, полив постепенно прекращают – это способствует лучшему созреванию урожая.

Выращивание лука из чернушки требует немного больше внимания на старте, зато уже осенью вы получите полноценные крупные луковицы – и все это за один сезон.

Какие огурцы хорошо растут и в холод, и в жару?

В последние годы погода нестабильна: то холодно, то жара, то много дождей, то засуха. Из-за этого огурцы часто сбрасывают завязь и дают слабый урожай. Поэтому важно выбирать выносливые сорта, которые хорошо переносят перепады температур.

Самые стойкие сорта огурцов: