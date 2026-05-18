Названо чотири найпопулярніші кольори для спальні у 2026 році

Компанія Benjamin Moore представила чотири найпопулярніші кольори для спальні. Усі вони об'єднані однією ідеєю – створити максимально спокійний, м'який і затишний простір для відпочинку.

Це не яскраві чи різкі відтінки, а приглушені кольори, які не перевантажують кімнату, але надають їй глибини та характеру. Про це пише Homes and gardens.

Які кольори обирають дизайнери для інтер'єру спальні?

Pashmina AF-100

Це теплий сіро-бежевий відтінок, який можна назвати універсальною базою для інтер'єру. Він не надто світлий і не надто темний, тому має збалансований вигляд в будь-якому освітленні.

Його легко поєднувати з іншими кольорами: білими деталями, темнішими коричневими або сірими акцентами.

У спальні цей відтінок створює відчуття тепла й захищеності, ніби "огортає" простір / Фото Benjamin Moore

Wind Chime AF-465

Це дуже м'який сіро-зелений колір із легким шавлієвим підтоном. Він нагадує природні відтінки трав і листя, тому сприймається як заспокійливий і "живий" одночасно. У кімнаті він створює відчуття свіжості, але не холодної, а природної та делікатної. Такий колір добре працює зі світлим текстилем, білими стінами, дерев'яними деталями та кімнатними рослинами.

Porcelain 2113-60

Це приглушений лавандовий або бузковий відтінок із сірим підтоном. Саме сірий "знімає" зайву яскравість, через що колір не видається дитячим або надто романтичним, а навпаки – спокійним і стриманим.

Його часто поєднують із білими або дуже світлими відтінками, щоб підкреслити чистоту і легкість інтер'єру.

У спальні цей колір додає легку м'якість / Фото Benjamin Moore

Van Courtland Blue HC-145

Це спокійний сіро-блакитний колір, який трохи глибший за пастельні тони. Він створює відчуття прохолоди, тиші та стабільності, тому особливо добре підходить для спальні. У різному освітленні він може видаватися більш насиченим або м'якшим, але завжди залишається стриманим. Такий блакитний добре поєднується з натуральним деревом, світлим текстилем і класичними інтер'єрними деталями.

Загалом усі чотири кольори – це варіації приглушених, природних і м'яких відтінків. Вони не домінують у просторі, а навпаки допомагають створити атмосферу спокою, затишку і легкості.

4 популярні кольори для спальні за версією Benjamin Moore: дивіться відео

6 кольорів, які не варто використовувати у спальні

Колір сильно впливає на настрій, і деякі відтінки можуть заважати заснути або створювати відчуття напруги. Про це пише Martha Stewart.

Дизайнери назвали 6 кольорів фарби, яких краще уникати в спальні.

Перший – це яскраво-білий. Хоч він і здається універсальним, холодний білий має незатишний вигляд, особливо ввечері при штучному світлі. Замість нього радять теплі кремові або молочні відтінки, які роблять кімнату м'якшою і комфортнішою.

Другий – яскраво-фіолетовий. Це активний, енергійний колір, який більше стимулює, ніж заспокоює. У спальні він може заважати розслабитися, тому краще обирати спокійніші холодні відтінки – синій або зелений.

Третій – жовтий. Він асоціюється із сонцем і денним світлом, тому мозку складніше "перемкнутися" на сон.

Четвертий – червоний. Це дуже енергійний колір, який може заважати заснути. Замість нього радять більш спокійні варіанти – теракотові або ніжно-рожеві відтінки.

П'ятий – помаранчевий. Він теж яскравий і "живий", тому більше підходить для активних кімнат, а не для спальні. Краще замінити його на теплі, але спокійні природні кольори – сірі, бежеві або блакитні.

Шостий – чорний і дуже темно-сірий. Такі кольори в спальні часто створюють відчуття важкості. Дизайнери радять або змішувати темні й світлі відтінки, або обирати м'якші нейтральні тони.

Основні тренди в інтер'єрі спальні у 2026 році

Один із головних трендів в інтер'єрі спальні – увага до стелі. Вона більше не має бути просто білою й порожньою: її роблять текстурованою або з декором, щоб кімната була на вигляд глибшою і цікавішою.

Також змінюється підхід до кольорів. Замість холодних сірих і білих відтінків у моду входять теплі природні – бежеві, коричневі, глиняні.

Меблі теж стають більш "теплими": повертається темне дерево, а також вінтажні та антикварні речі.

Ще один тренд – акцентні стіни з візерунками. Вони додають характеру кімнаті, але не перевантажують простір.

Шпалери стають сміливішими – з насиченими темними кольорами, наприклад синім або синьо-зеленим, але в поєднанні з м'якими тканинами, щоб зберігався затишок.

У спальнях також з'являється більше технологій: автоматичні жалюзі та освітлення, яке змінюється протягом дня, підлаштовуючись під людину. Популярною стає і "стримана розкіш" – м'які узголів'я, якісний текстиль, натуральні матеріали.

Загалом головний тренд 2026 року – індивідуальність: спальня має бути не просто красивою, а комфортною і "вашою".