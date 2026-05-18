Это не яркие или резкие оттенки, а приглушенные цвета, которые не перегружают комнату, но придают ей глубины и характера. Об этом пишет Homes and gardens.

Какие цвета выбирают дизайнеры для интерьера спальни?

Pashmina AF-100

Это теплый серо-бежевый оттенок, который можно назвать универсальной базой для интерьера. Он не слишком светлый и не слишком темный, поэтому имеет сбалансированный вид в любом освещении.

Его легко сочетать с другими цветами: белыми деталями, более темными коричневыми или серыми акцентами.

В спальне этот оттенок создает ощущение тепла и защищенности, будто "окутывает" пространство / Фото Benjamin Moore

Wind Chime AF-465

Это очень мягкий серо-зеленый цвет с легким шалфейным подтоном. Он напоминает природные оттенки трав и листьев, поэтому воспринимается как успокаивающий и "живой" одновременно. В комнате он создает ощущение свежести, но не холодной, а естественной и деликатной. Такой цвет хорошо работает со светлым текстилем, белыми стенами, деревянными деталями и комнатными растениями.

Porcelain 2113-60

Это приглушенный лавандовый или сиреневый оттенок с серым подтоном. Именно серый "снимает" излишнюю яркость, из-за чего цвет не кажется детским или слишком романтичным, а наоборот – спокойным и сдержанным.

Его часто сочетают с белыми или очень светлыми оттенками, чтобы подчеркнуть чистоту и легкость интерьера.

В спальне этот цвет придает легкую мягкость / Фото Benjamin Moore

Van Courtland Blue HC-145

Это спокойный серо-голубой цвет, который немного глубже пастельных тонов. Он создает ощущение прохлады, тишины и стабильности, поэтому особенно хорошо подходит для спальни. В разном освещении он может казаться более насыщенным или более мягким, но всегда остается сдержанным. Такой голубой хорошо сочетается с натуральным деревом, светлым текстилем и классическими интерьерными деталями.

В общем все четыре цвета – это вариации приглушенных, природных и мягких оттенков. Они не доминируют в пространстве, а наоборот помогают создать атмосферу спокойствия, уюта и легкости.

4 популярные цвета для спальни по версии Benjamin Moore: смотрите видео

6 цветов, которые не стоит использовать в спальне

Цвет сильно влияет на настроение, и некоторые оттенки могут мешать заснуть или создавать ощущение напряжения. Об этом пишет Martha Stewart.

Первый – это ярко-белый. Хоть он и кажется универсальным, холодный белый имеет неуютный вид, особенно вечером при искусственном свете. Вместо него советуют теплые кремовые или молочные оттенки, которые делают комнату мягче и комфортнее.

Второй – ярко-фиолетовый. Это активный, энергичный цвет, который больше стимулирует, чем успокаивает. В спальне он может мешать расслабиться, поэтому лучше выбирать более спокойные холодные оттенки – синий или зеленый.

Третий – желтый. Он ассоциируется с солнцем и дневным светом, поэтому мозгу сложнее "переключиться" на сон.

Четвертый – красный. Это очень энергичный цвет, который может мешать заснуть. Вместо него советуют более спокойные варианты – терракотовые или нежно-розовые оттенки.

Пятый – оранжевый. Он тоже яркий и "живой", поэтому больше подходит для активных комнат, а не для спальни. Лучше заменить его на теплые, но спокойные природные цвета – серые, бежевые или голубые.

Шестой – черный и очень темно-серый. Такие цвета в спальне часто создают ощущение тяжести. Дизайнеры советуют или смешивать темные и светлые оттенки, или выбирать более мягкие нейтральные тона.

Основные тренды в интерьере спальни в 2026 году

Один из главных трендов в интерьере спальни – внимание к потолку. Он больше не должен быть просто белым и пустым: его делают текстурированным или с декором, чтобы комната выглядела более глубокой и интересной.

Также меняется подход к цветам. Вместо холодных серых и белых оттенков в моду входят теплые природные – бежевые, коричневые, глиняные.

Мебель тоже становится более "теплой": возвращается темное дерево, а также винтажные и антикварные вещи.

Еще один тренд – акцентные стены с узорами. Они добавляют характера комнате, но не перегружают пространство.

Обои становятся смелее – с насыщенными темными цветами, например синим или сине-зеленым, но в сочетании с мягкими тканями, чтобы сохранялся уют.

В спальнях также появляется больше технологий: автоматические жалюзи и освещение, которое меняется в течение дня, подстраиваясь под человека. Популярной становится и "сдержанная роскошь" – мягкие изголовья, качественный текстиль, натуральные материалы.

В общем главный тренд 2026 года – индивидуальность: спальня должна быть не просто красивой, а комфортной и "вашей".