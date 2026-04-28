Популярне у 60-х роках крісло знову повертається у моду
- Крісло Up, модне у 60-х роках, знову набирає популярності завдяки своїй унікальній формі та яскравим кольорам.
- Його ергономічний дизайн підходить для різних інтер'єрів, створюючи затишок і індивідуальність у просторі.
1960-ті роки – це епоха дизайну, яка не боялася ризикувати й гратися з химерністю навіть у меблях. Сьогодні власники житла втомилися від шаблонного вигляду нейтрального мінімалізму. Саме тому культові речі 60-х, зокрема акцентні крісла, знову з'являються в дизайнерських добірках.
Так, крісло Up 60-х знову набирає популярності. Про це пише House Digest.
Чому крісло Up знову у моді?
Натхненний еластичністю губки, Гаетано Пеше створив крісло Up з об'ємною спинкою та вигнутим сидінням, що нагадує жіночий силует. Скульптурну форму доповнює круглий пуф, прикріплений еластичним шнуром.
Але не лише форма привертала увагу – крісло також випускалося в яскравих однотонних кольорах і смугастих візерунках.
Його грайливий, але водночас динамічний вигляд відповідає сучасному прагненню до індивідуальності в інтер'єрі та пасує до різних просторів.
Крісло Up знову з'являється у сучасних інтер'єрах / Фото Space Furniture
Є кілька способів вписати крісло Up в інтер'єр і використати меблі з плавними формами. Завдяки надзвичайно комфортному дизайну та ергономічній формі воно чудово підходить для відпочинку.
Якщо є місце, можна поставити крісло у спальню – там воно створить затишний куточок для релаксу і приємний контраст із традиційним прямокутним ліжком.
Крісло Up розташоване нижче, ніж звичайні меблі: висота сидіння становить приблизно 41 сантиметр, тоді як у стандартних диванів – близько 46 сантиметрів.
Для формальної вітальні крісло Up може здатися занадто грайливим, зате чудово підійде для кімнат із шезлонгами, кріслами-мішками чи підлоговими подушками.
8 меблевих трендів, які будуть всюди у 2026 році
У 2026 році меблі ще більше відображатимуть індивідуальний стиль власників. Замість стандартних рішень люди обиратимуть речі, які справді їм близькі. Про це пише The Spruce.
Дизайнери назвали головні тренди наступного року:
Тактильні матеріали
Популярними стануть меблі з приємних на дотик тканин: шеніл, оксамит, бавовна, льон, а також камінь із природною фактурою. Такі матеріали додають тепла й затишку.
Меблі з характером
У тренді будуть речі, які показують особистість господаря. Замість однакових гарнітурів – поєднання старого й нового, сімейних реліквій і сучасних знахідок.
Округлі форми
Повертаються плавні силуети у стилі 70-х: вигнуті дивани, низькі крісла, скульптурні меблі. Вони створюють відчуття комфорту та м'якості.
Емоційні кольори
Колір меблів обиратимуть за настроєм: спокійні відтінки для ранку, глибші – для вечора. У моді теплі, насичені та затишні палітри.
Дерево з видимою текстурою
Популярними будуть натуральні породи дерева з помітним малюнком волокон і природними "недосконалостями".
Яскравий текстиль
Замість нудних бежевих тканин надаватимуть переваги геометричні візерунки, насичені кольори та виразні фактури.
Темні покриття
У тренді – горіх, копчений дуб, темні фарби та глянцеві поверхні. Вони додають інтер'єру глибини й елегантності.
Якісні меблі
Люди дедалі більше цінуватимуть добре зроблені речі з якісних матеріалів.
Який елемент кухонного інтер'єру 60-х знову має попит?
1960-ті досі впливають на сучасний дизайн.
Сьогодні в моді знову яскраві кольори, округлі форми та практичні меблі. Один із прикладів – стіл Formica, популярний колись на американських кухнях.
Він мав блискучу поверхню, хромовані ніжки та був міцним і легким у догляді.
Formica – це ламінований матеріал, який досі цінують за практичність.
Сьогодні такі столи повертаються завдяки стильному ретро-вигляду й добре пасують до кухонь у вінтажному стилі.