Кухонні острови втрачають популярність: яку альтернативу обирають дизайнери у 2026 році
- Дизайнери відмовляються від кухонних острівців на користь вільностоячих столів і півостровів, які займають менше простору.
- Кухонний півострів зі столом забезпечує робочу поверхню та місця для сидіння, залишаючи центр кухні відкритим.
Хоча кухонні острівці були популярні століттями та останні десятиліття вважалися обов'язковим елементом сучасної кухні, вони мають і недоліки. Дизайнери відмовляються від них на користь більш сучасних і зручних альтернатив.
За словами експертів, острівці можуть "домінувати" в маленьких кухнях і створювати відчуття тісноти. Чим їх заміняють у 2026 році, розповідає The House Digest.
Чим замінити традиційні кухонні острови?
Популярні альтернативи острівцям:
- Вільностоячий робочий стіл – додає робочу поверхню і невелике сховище під ним.
- Традиційний обідній стіл – можна поставити там, де зазвичай стояв острівець, поєднуючи практичність і естетику.
Трендом 2026 року є півострів зі столом.
Кухонний півострів – це продовження острівця, прикріплене до стіни. Воно дає ті ж переваги: полиці, робочу поверхню, місця для сидіння, але займає менше простору. Центр кухні залишається відкритим для столу, що робить маленькі кухні просторішими.
Як комбінувати півострів і стіл:
- Продовжіть півострів від стіни зі стільницями та шафами, формуючи L- або U-подібну форму.
- Використовуйте ті ж матеріали, що й на решті кухні, щоб півострів видавався органічним.
- Якщо ставите обідній стіл у центрі, залиште 76 – 91 сантиметрів відстані між столом і стільницями, щоб стільці можна було комфортно відсувати і ходити навколо.
- Для маленьких кухонь підійдуть стільці біля півострова або висувний стіл, який можна задіяти за потреби, не займаючи постійно місце.
Півострів зі столом – це стильна, функціональна та простора альтернатива традиційному кухонному острову, яка економить місце і робить кухню комфортнішою.
Інтеграція столу в кухонний півострів – це розумне рішення для сучасного швидкого ритму життя / Фото Veneta Cucine
Вінтажна альтернатива кухонного острова
Нові тренди в інтер'єрі часто повертають старі ідеї у сучасному форматі. У 2026 році дизайнери все частіше радять замінювати кухонні острівці на вінтажний робочий стіл. Його можна навіть знайти у секонд-хенді або на барахолці. Про це пише Yahoo.
Старий дерев'яний робочий стіл додає кухні затишку, автентичності та природної текстури. Він має живіший й цікавіший вигляд, ніж стандартний острівець.
До того ж, не потрібно повністю переробляти кухню – вінтажний стіл добре поєднується з сучасними матеріалами, наприклад мармуром або кварцом.
Контраст старого дерева і нових поверхонь створює стильний ефект.
Багато таких столів мають відкритий низ – там можна зберігати посуд або кухонну техніку. Якщо місця для зберігання немає, можна додати полиці або шафки. Стіл легко перетворити на обідню зону, додавши стільці чи табурети. Він гарно поєднується з латунними, мідними або чорними металевими світильниками.
Традиційні витяжки зникають: чим їх замінюють
- Традиційні витяжки набридають.
- У Європі їх замінюють витяжки з виносним мотором та централізовані вентиляційні системи, які забезпечують тихішу роботу, кращу потужність і естетичний вигляд.