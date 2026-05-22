Елегантна альтернатива звичайній плитці: який кухонний фартух обрати у 2026 році

Є дві думки щодо класичної плитки "метро": одні вважають її перевіреною часом класикою, інші – занадто нудною через те, що вона вже всюди. Саме тому дизайнери шукають альтернативи.

Плитка "метро" з'явилася ще на початку 1900-х і досі не виходить з моди. Але через надмірну популярність стала трохи "звичною" – особливо у білому варіанті. Про це пише House Digest.

Чим замінити класичну плитку "метро" на кухонному фартуху?

Одна з альтернатив – так звана плитка-пікет. Вона нагадує дерев'яні планки паркана: це подовжена плитка з загостреними кінцями. За формою вона схожа на "метро", але має сучасніший і цікавіший вигляд. Плитка-пікет ніби поєднує простоту прямокутної плитки з більш геометричним стилем.

Плитка-пікет буває різною: керамічною (найдоступнішою), порцеляновою, скляною або навіть із натурального каменю, як-от мармур.

Також вона може бути різного кольору: від універсального білого до зеленого, синього, сірого чи чорного. Можна робити як спокійні однотонні поверхні, так і комбіновані візерунки.

Є й різні формати: довгі вузькі плитки або коротші варіанти, навіть самоклеючі панелі.

Монтувати її можна вертикально або горизонтально, а більш складний варіант укладки – "плетіння", коли плитки розташовують під кутом, створюючи ефектний візерунок.

Плитка-пікет – це спосіб оновити кухонний фартух і зробити його сучасним, але при цьому не перейти межу трендовості, яка швидко виходить з моди.

Плитка-пікет – елегантна альтернатива плитки-метро / Фото Pinterest

5 трендів кухонного фартуха, які будуть всюди у 2026 році

Фартух сильно впливає на вигляд усього кухонного інтер'єру. Дизайнери кажуть, що у 2026 році з'являються нові чіткі тенденції, які поступово витісняють старі рішення.

Один із головних трендів – суцільний фартух, який поступово витісняє плитку на кшталт "метро" та мозаїку. Це велика панель зі каменю, кварцу або порцеляни без швів, яку зазвичай роблять з того ж матеріалу, що й стільницю.

Завдяки цьому кухня має цілісний і сучасний вигляд. Його головні переваги:

легше мити (немає швів, де накопичується бруд);

має дорогий і охайний вигляд;

легко вписується в різні стилі – від мінімалізму до класики.

Такий фартух може або стати яскравим акцентом (наприклад, із мармуровими прожилками), або спокійним тлом у світлих нейтральних відтінках.

Дизайнери радять підбирати його в тон до стільниці – так інтер'єр буде гармонійнішим на вигляд. Найуніверсальніший варіант – світлі відтінки каменю або кварцу, які довше залишаються актуальними.

Як пише The Spruce, також дедалі більш популярними стають фартухи з натурального каменю. Особливий попит має кварцит Taj Mahal.

Модною залишається плитка з ефектом ручної роботи, особливо марокканська Zellige. Її цінують за нерівну поверхню, легкі відтінкові переходи й "живий" вигляд.

Білі та холодно-сірі кухні поступово відходять у минуле. Їх замінюють теплі, глибокі кольори: винні, сливові, темно-червоні, пряні відтінки.

Ще один тренд – затирка, яка майже не контрастує з плиткою. Раніше популярними були контрастні шви, але зараз дизайнери радять від них відмовлятися. Причина проста: яскравий контраст швидко набридає.